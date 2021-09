Llega a Santiago el peregrino 100.000

Jorge Manuel Gonçalves es de Aveiro, Portugal, tiene 60 años y no es la primera vez que realiza la peregrinación al apóstol. “É a terceira vez que veño aquí a Santiago y nunca pensei ser galardoao co número 100.000” Esta vez viñen co meu fillo que é sacerdote e estamos moy contentos. Moito obrigado” comentaba Gonsalves.

Por su parte, el Dean de la Catedral, Segundo Pérez, también presente en el escenario preparado para este acto, el jardín interior de la Oficina del Peregrino ha dicho “felicito cordialmente a este peregrino da cidade de Aveiro, preciosa cidade, e lles desexo aos dous un feliz regreso e que sexan realmente portadores do espírito xacobeo”

Y desde la Xunta, el vicepresidente Alfonso Rueda, muy esperanzado de que estas cifras sigan aumentado en los próximos meses “é certo que os meses centrais do verán son o que son. Agora teremos unha pequena diminución pero si seguimos tendo sentidiño estamos preparados para recibir máis peregrinos nos vindeiros meses e tamén en 2022”

Cien mil peregrinos en este inicio del mes de septiembre y subiendo. Hace 5 meses eran 100. Que el ritmo no pare.