Llamamientos a la movilización en Galicia, a 4 días de las elecciones autonómicas

En la última parte de la campaña electoral de las elecciones gallegas los partidos están mostrando su preocupación por la asistencia. Y es que no solo el miedo al coronavirus puede ser un obstáculo a la participación, también el buen tiempo que disfrutamos en la comunidad puede hacer que algunos electores decidan cambiar el colegio electoral por la playa.

El candidato a la reelección por el Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pedía anoche el voto en Lugo para poder seguir gobernando el lunes que viene. "Es tiempo de certezas y no de más incógnitas", decía Feijóo.

Es tiempo de responsabilidades y no de demagogias. Es tiempo de aportar certezas y no de traer más incógnitas. Es tiempo de no perder el tiempo. El lunes hay que seguir tomando decisiones #GaliciaGaliciaGaliciapic.twitter.com/nbSUtEEfEp