Liberan en Finisterre (A Coruña) a un delfín de la brida que le estaba seccionando la aleta

Nadie niega ya el grave problema que supone la basura de todo tipo, fundametalmente plástica, que arrojamos al mar, de forma voluntaria o involuntaria. Lo que ocurre es que, normalmente, no tenemos oportunidades tan claras de ver los daños que provocan en los animales como la imagen que se producía este lunes en aguas de Finisterre, en la costa de A Coruña.

Eran miembros de Buceo Finisterre quienes alertaban a la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA) de la presencia de un ejemplar de delfín común que se encontraba muy cerca de la playa de Langosteira y que presentaba un grave corte en su aleta dorsal. Según cuentan en redes sociales, presentaba un corte en la aleta dorsal, indicado en la imagen con una flecha roja y algo alrededor del cuerpo, señalado con flecha blanca.

Según este relato, hasta el punto señalado se desplazó una unidad móvil de CEMMA y, con la ayuda de la embarcación de Buceo Finisterre, "se logró coger el animal el tiempo justo para cortar y retirar el objeto, que resultó ser un fleje de plástico duro de los utilizados para precintar", como se aprecia en las fotos pequeñas.

Al parecer, "el delfín había entrado por el medio, a modo de aro, pero al llegar a la aleta dorsal se quedó allí retenido y con cada movimiento de natación de la caudal, le iba cortando poco a poco hacia atrás, ya había cortado un 40% de la dorsal". Lo que no pudieron hacer los rescatadores fue curar la herida del delfín ya que, en cuanto no tuvo los movimientos limitados por la brida, el animal nadó con y no fue posible aplicar ningún tratamiento en la herida, aunque, aseguran, "con el agua de mar cicatrizará pronto".