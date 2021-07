Ya late el primer "corazón mecánico" implantado en Santiago

Cada año ingresan en el Hospital Clínico de Santiago más de 1.000 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada: su corazón no bombea la cantidad de sangre necesaria para hacer funcionar bien el organismo, y eso acaba por deteriorar considerablemente la calidad de vida de la persona, comprometiendo incluso su supervivencia. Se estima que entre el uno y el cinco por ciento de esos ingresos podrían ser candidatos a terapias avanzadas de insuficiencia cardíaca.

La última que se acaba de incorporar es el "dispositivo de asistencia cardiaca de destino": en la práctica, un corazón artificial. Se implanta a aquellos pacientes que padecen una insuficiencia cardíaca avanzada y que por distintas razones, no pueden optar a un trasplante. Además del Servicio de Cardioloxía del CHUS, también participaron en la puesta en marcha de este tratamiento profesionales de Cirurxía Cardíaca, Anestesia y Reanimación.

Gonzalez Juanatey: El corazón mecánico es un hito en la atención a pancientes cardíacos





PUENTE A LA ESPERA DE UN TRASPLANTE O TAMBIÉN TERAPIA DEFINITIVA



El "corzón mecánico" se implanta dentro del tórax y ayuda al corazón a bombear sangre desde las cámaras inferiores (los ventrículos) al resto del cuerpo. Se instala habitualmente en el izquierzo, desde donde lanza la sangre hasta la aorta.

Estos dispositivos pueden funcionar como puente a un trasplante para aquellos pacientes que no pueden esperar sin un soporte circulatorio, también para aquellos que no son candidatos en este momento a un trasplante de corazón pero sí podrían serlo en el futuro y también, como "terapia de destino", en pacientes que no pueden recibir un nuevo órgano.

El doctor José Ramón González Juanatey, Jefe del Servicio de Cardioloxía del Chus, considera la implantación del primero corazón mecánico a un paciente de 74 años "un hito en la atención a los pacientes con insuficiencia cardíaca". Asegura que la evolución ha sido "fantástica y por lo tanto, Santiago se incorpora a una nueva área de desarrollo de la que seguro que muchos pacientes se podrán beneficiar, podrán prolongar su vida y mejorar su calidad de vida".