Las visitas a las residencias de mayores tendrán que esperar: el BOE no las autoriza hasta la fase 2

Improvisación y confusión: así explica el presidente da Xunta, Núñez Feijóo que el ejecutivo central autorizase días atrás la apertura de centros de día para personas mayores pero no dé luz verde hasta más adelante a las visitas a residencias de la tercera edad. El jefe del ejecutivo gallego considera que hay más riesgo "en movilizar mayores de sus casas a los centros de día y de los centros de día a sus domicilios" que en el acceso a una residencia en la que no se hayan detectado nuevos positivos por coronavirus nos últimos 15 días. Es uno de los requisitos que establece el protocolo del gobierno gallego, y que cumplen en la actualidad, según datos de la Xunta, 8 de cada 10 geriátricos en nuestra comunidad. Queda en el aire el anuncio de apertura que había hecho Núñez Feijóo a partir de mañana, pero aseguro que van seguir insistiendo en las reuniones técnicas con el Ministerio esta semana: " si nos dejan, podríamos abrir a mediados de esta semana, si no, habrá que esperar al día 25" para que empiecen las visitas. En el caso de los centros de día, "Galicia estudia con prudencia qué se puede hacer", indicó.

¿SIN FRONTERAS PROVINCIALES A PARTIR DEL LUNES?

Si todo va según lo previsto, Galicia entraría en la fase 2 el próximo lunes y la Xunta aguarda que se autorice entonces la movilidad entre las cuatro provincias, un paso que non está previsto por el ejecutivo central, en principio hasta junio. En la conferencia de presidentes de este domingo, Núñez Feijóo reclamó también que los dos progenitores puedan salir a la vez a pasear con sus hijos: no entiende el presidente gallego que se mantenga esta cautela cuando ya pueden viajar juntos en el mismo vehículo.

Audio

Galicia ha solicitado además, junto a otras comunidades como Asturias, Aragon o Extremadura, que se eliminen ya las franjas horarias para salir a pasear en todos núcleos de poboación de menos de diez mil habitantes, y que la concesión de la Renta Mínima Vital se haga en coordinación entre el ejecutivo central y las comunidades autónomas. Galicia propone que esta ayuda (que sustituirá en su momento a la RISGA) tenga una "relación con la inserción laboral, porque la gente no quiere caridad", aseguró el presidente gallego, "lo que quiere la gente es trabajo".

Hablando de acompasar decisiones, Feijóo volvió a criticar la falta de instrucciones unificadas en Educación desde el Ministerio. Preguntado por si volverán a abrir antes del verano las escuelas infantiles de 0 a 3 años, dijo que la Xunta espera un pronunciamiento de la Sociedade Galega de Pediatría para esta semana. Será entonces cuando decidirán si se abren los centros para las familias que quieran llevar a sus pequeños.