Las principales asignaturas pendientes de Pedro Sánchez en Galicia

El gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos presume de su carácter social y anuncia la derogación inmediata de los aspectos lesivos de la última reforma laboral. La subida de las pensiones aprobada la semana pasada beneficia a muchos perceptores gallego, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene asignaturas pendientes en Galicia. Algunas muy importantes.

La autopista del Atlántico. Circular entre A Coruña y Vigo por la AP-9 es cada vez más caro. Las ampliaciones de la infraestrutura se han financiado a cambio de ampliaciones de la concesión y de subidas del peaje. Mientras en otras partes de España se recupera para gestión pública este tipo de vías en Galicia seguimos con un panorama sombrío. Sin alternativas al autopista los conductores, sobretodo los profesionales, ven como una parte de su cuenta de resultados se va en pagar por circular.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y BNG prevé descuentos, pero desde el ejecutivo central ya dicen que va a depender de que haya fondos disponibles en los presupuestos. El cuento de nunca acabar.

#investidura ✅ O BNG votará SI por Galiza, polas liberdades e polos dereitos. Sabendo dos límites e das debilidades deste réxime, mais poñendo por diante os intereses do noso País. O SI do BNG é un SI ao gran acordo que conseguimos para Galiza (ABRO FÍO) pic.twitter.com/jrKjcz7s3k

La finalización de las obras del AVE. Sí, aunque parezca mentira aún no están terminadas las obras de alta velocidad ferroviaria a Galicia. La comunidad sí disfrura de un tren moderno que une A Coruña y Vigo con paradas en Pontevedra, Vilagarcía y Santiago, pero las eternas obras del AVE a Madrid siguen y siguen.

Cierto es que las cinco horas y media que se tarda en hacer el trayecto entre Compostela y Madrid no tienen nada que ver con las más de 9 de hace unos años, pero la actuación sigue esperando por la terminación del tramo que une Zamora con Ourense. Se había comprometido (después de muchos retrasos) que en 2019 pararían las máquinas, pero la última comunicación del gobierno a Bruselas apunta ya a principios de 2022 como momento en el que el tren circule completamente en vías de alta velocidad para hacer el recorrido entre la capital de España y la comunidad autónoma.

Dixeron que mentiamos. Acusáronnos de deslealdade. Prometeron que cumprirían os prazos.Pero as obras non remataron en 2019. E hoxe a Comisión Europea sitúa a entrada en servizo do AVE "a partir de xaneiro de 2022". A @Xunta dicía a verdade. O Goberno socalista enganou aos galegos