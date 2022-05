Polémica de nuevo por las obras de Concheiros: "No percibo tanto retraso"

Corría el mes de noviembre de 2020. A mediados. Y en ese momento arrancaban de manera oficial las obras de Concheiros que el barrio acogía con cierto recelo por no tener claro el proyecto en un principio. El Concello de Santiago asumía los trabajos que, en un principio, iba a ejecutar la Xunta de Galicia. El edil de obras del Ayuntamiento compostelano dice que, a pesar de todo, no se arrepiente de que haya sido la administración local la responsable de esta intervención "ilusionante".

Desde entonces hemos pasado por múltiples fases dentro de estos trabajos, incluido el hallazgo en diciembre de ese 2020 de una línea de media tensión con la que no se contaba y con problemas que no aparecían en planos ni papeles.

El barrio de Concheiros salió a protestar: un proyecto que se estimaba acabaría en nueve meses se alargaba demasiado en el tiempo con todas las molestias que esto conlleva.

Los vecinos lo vienen padeciendo en el día a día, con problemas de acceso a sus viviendas, merma de huecos donde dejar el coche y las molestias propias de tener la calle donde vives levantada y con maquinaria trabajando todo el día. No obstante, los comerciantes también lo sufrieron y en su facturación, con la merma de clientela y una caída de ventas muy abrupta que el gobierno municipal intentó paliar con los bonos corazón, unos vales de compra para financiar un 40% las compras de los compostelanos en los establecimientos adheridos.

EL ALCALDE NO PERCIBE LAS CRÍTICAS Y EL CONCEJAL DE OBRAS NO PERCIBE EL RETRASO

En numerosas ocasiones el Alcalde de Santiago Sánchez Bugallo alegó que, en la propia calle, no percibía el descontento vecinal. No, al menos, en Concheiros sino más bien las críticas llegaban por los problemas del cruce con la Avenida de Lugo.

El Concejal de Obras, Javier Fernández, ha ido ahora un paso más allá al decir que el retraso no es tal. Se trata de una ampliación de plazo solicitada por la empresa y "a la que tiene derecho" la adjudicataria de los trabajos. Recordaba el concejal del departamento que en un principio la obra se proyectó con una duración de 18 meses, pero se adjudicó por 9 meses. Javier Fernández pide a los vecinos que no cuestionen el día a día, sino el remate: "No percibo ese retraso, desde luego. A mi me gustaría que los vecinos vean el remate de las obras y que no critiquen el día a día muchas veces".

En unas declaraciones esta mañana en el Concello de Santiago aseguraba que la obra fue muy compleja y que el Ayuntamiento de Santiago tuvo que negociar con la empresa para que no abandonasen: "Era un compromiso hacer la obra en 9 meses, pero no percibo tanto retraso porque estaban previstos 18 meses. La intención de la empresa era, muchas veces, no continuar porque las pérdidas son grandes, eso nos transmiten"

¿QUÉ QUEDA PARA EL FIN DE CONCHEIROS?

Según avanzan fuentes municipales Concheiros abrirá en breve. El propio Sánchez Bugallo aseguró que la semana que viene (por la segunda semana de mayo) se abrirá al tráfico esta calle y se va a recuperar el paso del bus urbano, por el que reconoce, le preguntan los propios vecinos.

En la actualidad insisten que "ya son flecos lo que queda". Los operarios están, en la actualidad, con la colocación de los bancos o elementos de jardinería y la única duda es cuándo y cómo se va a recepcionar la obra, si de manera parcial o total.

