Las farmacias de Galicia tomarán muestras de saliva para realizar PCRs de covid

Más de 200 farmacias de la provincia de Pontevedra colaborarán con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la realización de cribados a través de la recogida de muestras de saliva para su análisis mediante PCR y detectar posibles contagios de la covid-19.

La iniciativa arrancará este jueves, día 4 de febrero, con la puesta en marcha del programa piloto, en el que participarán seis farmacias, tres ubicadas en Vigo y otras tres en Pontevedra, tras lo que se prevé se incorporen progresivamente a partir de la semana que viene los 235 establecimientos farmacéuticos de la provincia que figuran inscritas en este plan hasta el momento y cuyo plazo de inscripción permanece aún abierto. La adhesión a esta iniciativa es voluntaria por parte de las farmacias

En su presentación, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha apuntado que esta colaboración se extenderá en el transcurso de las próximas semanas al conjunto de las oficinas de farmacia de las restantes provincias gallegas que, de forma voluntaria, quieran adherirse al programa.

De este modo, las farmacias gallegas ofrecerán kits de saliva a las poblaciones diana establecidas por la Consellería de Sanidade, inicialmente las personas entre 40 y 64 años para, posteriormente, enviar las muestras al Laboratorio de Microbiología de Vigo, donde se analizarán. Según ha indicado la presidenta del Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, el objetivo es detectar los posibles casos asintomáticos.

CÓMO PUEDO REALIZAR LA PRUEBA

Los requisito para la realización de esta prueba a través de las farmacias será, en primer lugar, tener tarjeta sanitaria SERGAS en vigor, estar en la franja de edad diana, entre 40 y 64 años, no pueden ser pacientes que estén en cuidados paliativos, ni residentes o trabajadores en residencias de mayores o dependientes, no pueden haber tenido resultado positivo de covid por PCR en los últimos 3 meses, no haberse hecho una PCR en los últimos 15 días, como tampoco estar aislados, en el momento de solicitar la prueba, por haber estado en contaco directo con un positivo.

Y es que el objetivo, como se ha reiterado, es encontrar a los asintomáticos, por lo que, cualquier personas con síntomas, a donde debe dirigirse es a su médico de familia.

Si se cumplen con todos los requisitos, el paciente podrá acudir a la farmacia, siempre que esté adherida al programa, donde solicitará la entrega de los tubos donde deberá depositar la saliva en la mañana siguiente, en ayunas, sin lavado de boca previo y sin mucosidad. Muestra que se entregará en el mismo establecimiento, siempre antes de las 10.30 h, ya que será la distribución farmacéutica la que lleve la misma al laborartorio y, tras realizar la PCR mediante la técnica de pooling, notificar vía SMS el resultado negativo o positivo de la prueba a cada paciente.

En caso de positivo, el paciente será citado para realizar una PCR nasofaríngea que confirme o no el test de saliva.