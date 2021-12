Las excepciones al toque de queda social de Galicia: novios, dependientes y personas que viven solas

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXdG) ha autorizado a la Xunta a obligar a pedir certificado covid durante todo el día en la hostelería (hasta ahora las cafeterías y bares tenían que requerirlo solo a partir de las 21 horas) y también le ha dado el visto bueno al toque "de no queda" que ha ideado el comité clínico para evitar fiestas y botellones de madrugada, cuando las discotecas están ya cerradas.

Esa última medida prohíbe las reuniones de personas entre las 3 y las 6 de la madrugada desde este viernes hasta el día 18 de enero. No impide salir de casa si lo hacemos solos, pero sí vernos con personas con las que no convivimos.

De todos modos, la normativa prevé una serie de excepciones para adaptarla a la realidad social y evitar situaciones injustas.

LAS EXCEPCIONES: MENORES, DEPENDIENTES, PAREJAS...

. Las personas que viven solas pueden quedar con otras de una unidad de convivencia. No habría problema, por ejemplo, en que una persona que viva sola se quede a dormir con una familia de referencia o se vea con ellos de madrugada.

Eso sí, la orden del DOGA establece que cada unidad de convivencia solo puede acoger a una persona.

. Los menores pueden ir con sus padres en caso de que no convivan. En estos días de vacaciones escolares no habría problema en que estén con el progenitor con el que no convivan en las horas en las que está vigente el "toque de no queda".

. También las parejas puede verse aunque no convivan. Sean matrimonio o tengan otro tipo de vínculo sentimental. No hay problema, por ejemplo, por pasear con la novia o el novio en caso de que no vivan juntos.

. Las personas dependientes o los menores pueden tener, como es lógico, apoyo de otra persona que los cuide, los asista o los acompañe.

. También están autorizados a verse en horario de 3 a 6 de la madrugada quienes estén trabajando, realizando actividades empresariales, profesionales, sindicales o administrativas.

. Práctica del deprote federado. También se va a poder realizar si se siguen los protocolos establecidos.

. Las personas que visiten a familiares también podrán quedarse a dormir. Son casos de pernocta en el mismo domicilio en el caso de reunión o reencuentro familiar o de allegados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CERTIFICADO COVID EN TODA LA HOSTELERÍA

Además desde este viernes 31 de diciembre el certificado covid gana más espacios. Ya se pedía en el ocio nocturno y en los restaurantes durante todo el día, ahora también en las cafeterías y bares (hasta ahora ese tipo de establecimientos solo lo exigían a partir de las 21 horas).

Es obligatorio el certificado también para visitar a enfermos ingresados en el hospital, para acudir a residencias de mayores o dependientes y para actividades como acudir al gimasio o a lugares cerrados en los que se sirve comida.

La sexta ola de la pandemia del covid está dejando en Galicia cifras de contagios que no se habían producido en ninguna de las cinco olas anteriores.

Este miércoles se produjeron 5.600 positivos (récord absoluto) y el número de personas con la infección activa supera las 36.000 (más de 1 de cada 100 gallegos está enfermo de coronavirus a día de hoy).

La tasa de positividad de las pruebas diagnósticas está en un 14% y la incidencia acumulada a 14 días es de 1.200 según los últimos datos del ministerio de Sanidad.

En lo que se refiere a ocupación de los hospitales, la evolución es mejor que en las anteriores olas. Galicia tiene a día de hoy 50 enfermos en unidades de cuidados intensivos (UCI), que son los mismos que había hace una semana.