Las consecuencias de las inundaciones en Lugo: un metro de agua en casa y numerosos daños materiales

La de este miércoles es una jornada de evaluación de daños para la docena de viviendas inundadas por la crecida del río Ladra en Begonte, en la Terra Cha.

Algunos vecinos incluso tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia en zodiacs y en motos de agua.



En la casa de Pablo Gómez, por ejemplo, ya no hay agua hoy, pero ayer llegó a cubrir hasta un metro e inundó toda la planta baja.

Pudo salvar los animales y algunos objetos, pero la crecida le deja daños importantes en casa.

"Estaba tratando ahora de entrar no almacén e xa non me abre porque tirou todo". "Leña, ferramenta...tratamos de salvar todo o posible pero a leña que tiñamos para as calefaccións está toda mollada".

El nivel del río Ladra ha bajado ya, pero los daños en la zona son importantes. Este martes estuvo cortada incluso la nacional VI a su paso por la localidad a causa del agua que se acumulaba en la calzada.

Desde el 112 Galicia habían avisado del riesgo de inundación de ese río, pero también de otros como el Sor, el Xallas, el Ulla, el Labrada o el Parga.

Entre el millar de incidencia que deja el temporal en Galicia, destaca también el enorme socavón que dejó una corriente de agua en Campañó (Pontevedra). Una carretera provincial se quedó con un hueco de varios metros de largo y más de un metro de profundidad por el que se cayó un vehículo.

Milagrosamente la única ocupante del coche resultó herida leve y pudo salir por su propio pie.

Nieve por encima de los 400 metros

Este miércoles lo más preocupante del temporal son las nevadas, por ahora solo han afectado a zonas altas Lugo y Ourense. En Pedrafita do Cebreiro han sufrido constantes cortes de luz y una veintena de carreteras de la red secundaria tienen restricciones a causa de la nieve.

Algo más de 1.200 alumnos no tienen hoy clase y a primera hora de la mañana ha nevado en Lugo capital.

Vídeo





Según las prediccionest tanto de Meteogalicia como de Aemet las comarcas con más riesgo de acumulaciones de nieve relevantes son las situadas en la zona oriental de Lugo (Pedrafita, Os Ancares y la zona de Sarria y Monforte), Valdeorras, Monterrei y la zona de O Xurés, en el sur de la provincia de Ourense.

La DGT pide precaución a la hora de salir a la carretera, llevar cadenas o neumáticos especiales de invierno y circular con precaución. Despacio y evitando adelantamientos.

En el mar la situación ha mejorado con relación a la que teníamos este martes, pero se mantienen las alertas por olas que pueden superar los 6 metros en toda la costa de Galicia.