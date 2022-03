El paro en el transporte está dejando efectos importantes en la economía gallega. Puertos como el de A Coruña o Celeiro (Lugo) trabajan a media actividad y está siendo difícil llevar el pescado a grandes superficies.

Muchos supermercados se han quedado sin género y solo las pequeñas pescaderías y algunos mercados de abastos están trabajando con normalidad. En el mercado de abastos de Santiago de Compostela llega pescado en pequeños vehículos desde puertos como el de Ribeira, pero los grandes distribuidores no pueden trabajar.

En la plaza de A Coruña se nota más el desabastecimiento: Ángela tiene un puesto allí y explica que faltan las especies de importación, como el bacalao o el salmón. Sí tienen producto de las rías gallegas como lubina o meiga.

LA PREOCUPACIÓN DE LOS GANADEROS

Al margen de desabastecimiento de pescado, el bloqueo de los puertos está provocando problemas importantes a los ganaderos de Galicia. De modo indirecto están sufriendo la peor parte de la protesta de los transportistas.

Por el puerto de A Coruña entra el cereal que utilizan las fábricas de pienso. De esas factorías se permite que salga el alimento hacia las granjas, pero terminan el stock que tenían y no les está entrando más cereal para seguir con la elaboración de los preparados.

"O cereal non nace na fábrica de pienso", remarca José Luis Camiñas, un ganadero de Rodeiro en Cope Galicia. "Se nos portos non deixan sacar o cereal que se utiliza como materia prima non poden fabricar máis pienso".

La preocupación es máxima en el sector. "Se non se soluciona esto van empezar a morrer moitos animais", lamenta José Luís, que produce unos 80.000 litros de leche mensuales desde su cooperativa O Rodo en Rodeiro (Pontevedra).

En su caso, la producción es de leche y se encuentra con el problema añadido de las pérdidas económicas que le provoca cada día de inactividad. "Os transportistas paran e listo, pero os productores alimentar ás vacas custa 700 euros ó día".

"Cada día que lle abro á villa tiro 800 euros", lamenta. "Solidarízome co transporte pero non estou disposto a perder do meu.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostraba este miércoles muy preocupado por la situación del campo gallego a raíz del paro de los transportes. "A situación é de colapso e pedimos protección para os camións que levan mercancías esenciais, para garantir o abastecemento dos mercados e para evitar por en risco as granxas que temos en Galicia".

BLOQUEO DE LOS PUERTOS DE A CORUÑA Y CELEIRO

En el mar también es complicada la situación. En Celeiro van ya tres días de bloqueo del puerto y las pérdidas económicas son cada vez más importantes.

No se pueden celebrar subastas y la mercancía permanece en los barcos. Todo esto en el inicio de la campaña de la xarda, una de las más inportantes del año para la flota de la provincia de Lugo.

En A Coruña sí se está celebrando subasta, pero el puerto herculino funciona desde este lunes a medio gas. Uno de los pescaderos del mercado de abastos de Santiago que acude a diario a por género allí explica como este miércoles le advirtieron de que le dejaban entrar en las instalaciones portuarias pero no podría salir.

Por otra parte, una parte de los transportistas sigue denunciando conductas amenazantes por parte de algunos piquetes de camioneros. Según la asociación FEGATRAMER los conductores que siguen trabajando están recibiendo advertencias de que en algún momento pueden sufrir daños en su vehículo si no secundan el paro convocado.

La federación rechaza la protesta y emplaza a los transportistas a repercutir a sus clientes el aumento de costes en el carburante.