No se suprime de momento el pago de la ORA en Santiago y el billete de bus se abonará con tarjeta

En Santiago también se han determinado una serie de restricciones debido a la alerta sanitaria por coronavirus. En este sentido, el alcalde Sánchez Bugallo anuncia nuevas medidas que entrarán en vigor este próximo jueves.

A partir de ese día no se podrá pagar en efectivo el autobús, solo con tarjeta o con los bonos disponibles que tenga cada usuario. También se van a precintar los asientos más cercanos al conductor y es el propio profesional quien supervise que no se supere el aforo máximo de 30 personas por autobús, cuando en un día normal son 90 las personas que entran en cada autocar. También se instalarán máquinas de pago en los autocares, que no estarán en la parte delantera y que además se van a colocar en otros puntos de la ciudad.

El gobierno local cifraba en un 80% la reducción del número de usuarios del transporte urbano en la ciudad de Santiago, pero ahora toca comprobar las cifras en este lunes y martes. En función de la demanda, eso sí, se anuncia también un reajuste de las líneas de transporte.

Además, los taxistas también toman medidas: a partir de este lunes, 16 de marzo va ser efectiva la medida de trabajar el 50% de los taxis, licencias pares durante los días pares y licencias impares en los días impares. Aseguraba a COPE Santiago Jesús García, presidente de la Asociación de Taxistas compostelanos, que también anuncia medidas de refuerzo de limpieza y la recomendación del cobro con tarjeta.

NO SE SUPRIME EL PAGO DE LA ORA EN SANTIAGO

En cuanto a la ORA, de momento no se suprime el pago por estacionar en zona azul. Lo que sí queda en suspensión es la rotación obligatoria, es decir, los coches pueden permanecer en el mismo lugar durante todo el día. No obstante, el Concello compostelano anuncia que se estudiará la eliminación del pago pero Bugallo recuerda que eso tendría también impacto en las relaciones laborales de estos trabajadores del servicio de la grúa y la ORA.

Una mujer paga en el parquímetro en Santiago

El gobierno local también anuncia que hará un seguimiento sobre parques y jardines, para evitar que la población esté paseando por esas zonas, saltándose la cuarentena. De momento no se cerrarán pero no se descarta, en función de los acontecimientos. Sí recordaba el Alcalde que las zonas de ocio infantil están cerradas.

Le hemos preguntado desde la cadena COPE en Santiago por las sanciones: de momento no hay en Santiago ninguna multa a la ciudadanía. Se han dado avisos a algunos establecimientos, pero por ahora no se ha formulado ninguna denuncia en la capital gallega.

El gobierno local también se reunía con los representantes de la distribución alimentaria: insisten en que está garantizado el suministro y el regidor municipal anuncia una línea telefónica: 010, para la atención a la ciudadanía que lo necesite: alimentación o medicamentos, pero también para cualquier asistencia.

Colas para acceder a un supermercado en Santiago, en la Rúa Doutor Teixeiro

El papel higienico es el producto estrella de los supermercados

Vídeo La zona del campus sur, en Santiago, presenta una baja ocupación de vehículos estacionados

¿QUÉ HAN HECHO LAS EMPRESAS DE SANTIAGO?

En FINSA en la mañana del lunes, 16 de marzo, se reunía la dirección con representantes de los trabajadores. A lo largo del día anuncian que se van a tomar decisiones. No obstante, desde la semana pasada han puesto en marcha medidas de protección para su personal. Pero ya avanzan que se están viendo muy afectados en producción.

Informa Televés que siguen con producción normal y entrega a clientes. Se han flexibilizado los turnos y horarios, para que haya menos trabajadores por turno. Además han establecido que, quien puede está realizando teletrabajo. De momento no han detectado problemas de suministro. Con todo, sí nos informan que han cerrado las delegaciones de venta al público.

Por otra parte, los centros comerciales como Área Central o el Corte Inglés solo mantienen abiertas al público sus zonas destinadas a la alimentación.

Sí hemos visto a la ITV funcionar con normalidad en el Polígono del Tambre. De hecho, con numerosos vehículos estacionados y a la espera de ser atendidos.

Así estaba la ITV del Tambre este lunes 16 de marzo

NO ES MOMENTO DE HACER EL CAMINO DE SANTIAGO

Debido a la alerta sanitaria por la expansión del coronavirus, la Iglesia ha tomado medidas rigurosas, dolorosas, pero necesarias: es público ya el cierre a visitantes de la Catedral de Santiago y también el cierre de albergues públicos de peregrinos. A los caminantes que lleguen estos días se les pide que depositen en un buzón, a la entrada de la oficina de Carretas, sus datos personales y credencial y recibirán la Compostela por correo postal.

Desde la Federación española de asociaciones del Camino de Santiago piden a los peregrinos que no hagan la ruta jacobea: "Peregrino, no es el momento. El Camino sabe esperar".

(...) a los que ya están en Camino o a los que tenéis o teniaís planeado hacerlo en estas fechas.



Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el # COVID-19#quedateencasa pic.twitter.com/bYifD9Xse4 — Federación Española Asocs Camino de Santiago (@Federacion_CS) March 16, 2020

USO RESPONSABLE DEL TELÉFONO DEL SERGAS

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia reitera que la ciudadanía debe emplear el número 061 solo para emergencias o casos graves y aconseja utilizar el número gratuito del 900 400 116 para consultar dudas o síntomas leves de coronavirus.

Señalar, además, que el Sergas tiene a disposición de la ciudadanía la página web coronavirus.sergas.gal, en la que se puede consultar información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y a otros colectivos.

Asimismo, el servicio de telefonía ha sido reforzado con más personal, para dar información general sobre el coronavirus. En este número se pueden resolver todas las dudas de los ciudadanos al respecto y también consultar sintomatología leve.

RECOMENDACIONES MUY REPETIDAS

Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad vuelven a reiterar las recomendaciones consensuadas entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Así, se extremará la higiene de manos, lavándolas frecuentemente, especialmente después de toser o sonarse, y se cubrirá la nariz y la boca con un pañuelo, preferentemente desechable, al toser o estornudar, o si no se dispone de pañuelo, en la cara interna del codo. Además, se evitará tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos.