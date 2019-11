Las bolsas de agua dificultan el tráfico en el campus de Santiago

Llevamos varios días de mucha agua en Compostela y comarca. De hecho prácticamente nos hemos olvidado de las jornadas en las que no cayeron precipitaciones, de los días secos. Y es que allá van más de 30 días consecutivos en los que la lluvia ha hecho presencia en la capital gallega y seguimos sumando.

Especialmente problemática está siendo la circulación por determinados puntos como los campus universitarios: tanto en la zona sur, donde no parece estar funcionando el desagüe y se forman piscinas imposibles de sortear para los vehículos, como bien se aprecia en el vídeo mandado por una oyente de COPE Santiago; como en la zona norte, donde en estos días pasados los ciudadanos expresaban su malestar a través de las redes sociales. En la Avenida Burgo das Nacións, el vial de bajada hacia el Auditorio de Galicia desde Xoan XXIII, también las bolsas de agua en la carretera hacían difícil el tráfico y los peatones se veían "bañados" por los vehículos.

@PazodeRaxoi ir por Avda Burgo das Nacións co carriño de bebé é unha aventura. Cando non son as follas da curva, e o charco que empapa...#zonanorteabandonada pic.twitter.com/DJTS5wD4si — Antoinette (@naraler) 21 de noviembre de 2019

Las autoridades, además, están pendientes de los caudales de los ríos y hoy así nos hemos encontrado el Río Sarela.

Vídeo

Ya el año pasado el organismo autonómico Augas de Galicia señaló catorce áreas de riesgo potencial de inundación en nuestro entorno: el Sar, Ulla o Tambre presentan algunos kilómetros inundables. En ese estudio también aparecen diferentes tramos del Sarela.

FUERTES VIENTOS

Hoy, no obstante, lo más destacado es el fuerte viento en toda la comunidad. En Compostela hemos pasado de alerta naranja a nivel amarillo por rachas que han rozado los 100 km/h en este martes.

Os refachos de vento superan os 90km/h en moitas zonas de #Galicia. Nas vindeiras horas continuaremos con ventos fortes e precipitacións localmente intensas na metade oeste����️. #sentidiño pic.twitter.com/IyrtCnyAmt — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) 26 de noviembre de 2019

En los datos de MeteoGalicia y recogidos por COPE Santiago hasta las 18:30 se han registrado rachas de viento de 102 km/h en Santa Comba, más de 95 km en Ribeira y 99km/h en Compostela.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas: Santa Comba se lleva el récord, con más de 48 litros por metro cuadrado recogidos en lo que va de día. Santiago ha acumulado entorno a los 30 litros y medio, mientras que en la comarca de Ordes o Melide han caído 15 litros.

PARQUES CERRADOS

Este mal tiempo pone el foco de atención en muros, parques y árboles de la ciudad. Parece haberse asegurado ya el muro de la Alameda, que se desplomaba hace unos días y se ha reabierto al tráfico el carril de subida del Pombal. No obstante, el Concello compostelano tomaba la decisión de echar el cierre en sus espacios verdes, por precaución.

"Ante as condicións climatolóxicas adversas previstas para a xornada de hoxe, martes 26 de novembro, o Concello procedeu a pechar os parques municipais. Así mesmo, suspéndense as actividades de todos os campos de fútbol municipais e das pistas de atletismo do Estadio Verónica Boquete de San Lázaro".

El Concello compostelano también pedía precaución con los objetos que pueden caer desde tejados o balcones y recomendaban evitar caminar cerca de las fachadas de edificios, paneles publicitarios o edificios ruinosos. También es necesario recordar los teléfonos de urgencias: el 112 (Emerxencias de Galicia), 080 (Bomberos) o el 092 (Policía Local).

Desde la Asociación de Vecinos de Vista Alegre también informaban en su Facebook de la rápida intervención de los Bomberos de Santiago para evitar problemas con árboles y ramas en este barrio.