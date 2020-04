Las banderas del Concello de Rianxo ondean a media asta por las víctimas del coronavirus

"Os portavoces das forzas políticas do Concello decidimos colocar desde hoxe as bandeiras do concello a media hasta na memoria e solidariedade coas vítimas rianxeiras do Coronavirus e as súas familias e por extensión con todas as que se están a producir nestes tempos de dificultades que tocaron vivir máis coa esperanza de xuntos, como colectividade, saír adiante".

Así reza el comunicado que, vía facebook, emitía en las últimas horas el Concello de Rianxo, junto a la imagen de las banderas de Galicia, España y la Unión Europea ondeando a media asta frente a la fachada principal del consistorio.

Precisamente una de las últimas víctimas mortales del coronavirus en la comarca ha sido un rianxeiro, de 85 años y vecino de la parroquia de Asados, que presentaba patologías previas y que llevaba varios días ingresado ya en la unidad de críticos del Hospital Clínico de Santiago.

A esta muerte se suma la de un vecino de Carnota, de 86 años y que se encontraba ingresado en el Hospital Comarcal de Cee. De esta forma, y a la espera de la catualización de datos, sumamos ya tres fallecidos en la comarca barbanzana desde el inicio de la epidemia, con otras tres personas ingresadas en la actualidad en el Hospital da Barbanza de Oleiros.