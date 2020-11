Las ayudas directas a la hostelería en Santiago, resueltas a finales de diciembre

En el día en que la hostelería volvía a manifestarse por las calles de Santiago para denunciar la grave situación a la que los ha arrastrado la pandemia, el alcalde Sánchez Bugallo aseguró en el Mediodía de Cope que el gobierno local compostelano prevé que "entre finais de Nadal e principios de Xaneiro" se puedan resolver las ayudas directas a este sector para gasto corriente. El pleno municipal daba hoy el visto bueno al uso de los remanentes y el regidor municipal afirma que "están preparando la convocatoria para la primera quincena de diciembre". Dice además que se va a hacer de la forma "más sencilla posible". También esperan que para Navidad estén ya operativos los bonos de compra para el comercio, ayudas en este caso para incentivar el consumo en los pequeños establecimientos de la ciudad.

En total, se aprobaron ayudas con cargo a los ahorros municipales por 3,5 millones de euros, finalmente solo con el voto a favor del Pp y la abstención de BNG y CA: "parece que lles disgustou que chegásemos a acordo co Pp" apostilla Bugallo en Cope.

LA PRÓXIMA SEMANA, NUEVAS OBRAS EN LICITACIÓN

También salieron adelante en el pleno los 4,5 millones de euros para obras: las que fueron aprobadas en Xunta de Goberno este lunes se licitarán la próxima semana. Todas tienen que estar listas a lo largo de 2021, entre ellas, la reforma de la Rúa do Hórreo. En este caso el proyecto tiene plazo de entrega para el 17 de diciembre y el alcalde cree que "sería excelente que estivese lista para o verán". Recuerda Sánchez Bugallo que se espera que la Estación del tren mueva diariamente alrededor de 10.000 viajeros, más de 6.000 la de autobuses cuando esté instalada en su nueva ubicación, a lo que hay que sumar el transporte metropolitano, que cambiará su parada de referencia de la rúa da Rosa al Hórreo: "hai que conseguir conectividade no barrio, co actual paso de peóns é insuficiente", añade el regidor municipal.

APARCAMIENTOS DE BORDE, PRIORIDAD MENOR

La pandemia aleja las previsiones de que en 2021 se vaya a producir una afluencia de vehículos masiva a Santiago: el ayuntamiento estimaba que serían necesarios cuatro aparcamientos de borde para poder atender la llegada de picos de 200 buses. Parte de la financiación que se iba a destinar a esas infraestructuras está ahora en las ayudas a los sectores castigados por la crisis sanitaria, así que Sánchez Bugallo dice que "a orde de prioridades cambiou, vanse facer os aparcamentos de borde, pero non en 2021". También asegura que "haberá que retomar o proxecto do parking no Campus Sur" pero no pone fecha ni especifica emplazamiento. "A idea era aproveitar unha superficie preto de Farmacia", pero desliza que los interlocutores en la Consellería de Sanidade han cambiado, en referencia a la reestrucuturación de altos cargos que hubo en el Sergas tras las últimas elecciones autonómicas.