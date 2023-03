Kassius Robertson recibió el trofeo al Mejor Jugador del mes de febrero del Monbus Obradoiro, segundo galardón que recibe esta temporada. La afición, al igual que en temporadas anteriores, es la encargada de votar a su candidato favorito a través de las redes sociales. Así, el 78 % de los aficionados han votado a Kass, el 13 % a Marek Blazevic y un 9 % a Phil Scrubb.

El jugador se mostró muy agradecido con los seguidores obradoiristas. “Es increíble. Me gustaría dar las gracias a la afición por votarme. Siempre es especial saber que la gente está contenta contigo. Yo también quiero mucho a la afición. Gracias, aprecio mucho este gesto”.

El conjunto de Moncho Fernández viaja este fin de semana para enfrentarse al BAXI Manresa (Domingo 2, 17:00 horas). “Es un equipo complicado, especialmente en casa. Conseguimos la victoria en la primera vuelta, pero este fin de semana tendremos un partido difícil fuera. Jugar fuera de casa siempre es difícil, pero en este caso, además, tienen un gran ambiente y afición y será un partido complejo”, insistió el jugador canadiense.

Puntos fuertes de Baxi Manresa



El escolta obradoirista destacó los puntos fuertes de su rival: “Es un equipo al que le gusta mucho correr, es de los que más rápido juega y también que más agresivo defiende. Les gusta jugar duro en defensa y tenemos que estar preparados para ello. Otro aspecto importante será el control de las pérdidas. Si no tenemos cuidado, perderemos muchos balones ante Manresa por su tipo de defensa, generan muchos robos, presionan las líneas de pase... Si no igualamos su dureza, no tendremos opciones. Estamos trabajándolo durante toda la semana”.

Con objetivos diferentes, Robertson habló también de lo que hay en juego en el duelo del domingo. “Será un partido importante para ambos equipos. Ellos pelearán por quedarse en la Liga Endesa y nosotros por mantenernos en esta posición cerca de playoffs y de clasificación para competición europea. Necesitamos conseguir más victorias y este fin de semana tenemos una nueva oportunidad. Ellos perdieron ayer ante Tenerife y tratarán de olvidarse también de esta última derrota. Va a ser una lucha”.