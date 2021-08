La juventud de la población de Ames castiga más a su hostelería en la 5º ola

El Ayuntamiento de Ames (A Coruña) ha presumido en los últimos años de ser uno de los que cuentan con una población más joven de toda Galicia. Una circunstancia que refleja una optimista esperanza de futuro pero que, en las actuales circunstancias de la 5ª ola de la pandemia, se ha vuelto en su contra.

Y es que esa juventud de sus vecinos provoca que muchos de ellos aún no hayan sido vacunados o no hayan completado la pauta de vacunación lo que, junto al elevado número de contagios, 197 registrados en las últimas dos semanas, y la situación en nivel alto de restricciones en vigor en Ames desde el pasado 31 de julio, provocan que no puedan acceder al interior de los establecimientos hosteleros, condicionado a la presentación del certificado de vacunación o de un test negativo realizado en las últimas 72 horas.

De ahí que el Concello de Ames haya solicitado formalmente y por carta a la Xunta de Galicia la instalación de un punto móvil de cribado que permita a los vecinos realizar los test de antígenos que, en caso negativo, permitiría el regreso de quienes no estén vacunados al interior de bares, cafeterías y restaurantes.

El alcalde amiense, Blas garcía, asegura en la misiva que "Ames es uno de los ayuntamientos con más gente joven en Galicia y en el cual aún quedan muchas personas por vacunar", por lo que "la posibilidad de realizar el cribado redundaría en el beneficio de los vecinos de Ames y al mismo tiempo en los locales de hostelería, uno de los sectores más perjudicados por la crisis de la Covid-19".

NUEVO MAPA DE RESTRICCIONES A PARTIR DEL SÁBADO

Una situación que se mantendrá, al menos, hasta el 14 de agosto después de que el Comité Clínico decidiera este pasado martes mantener a Ames en ese nivel alto junto a los de Santiago y Ribeira, entre otros del área sanitaria, a los que se sumarán Teo y Padrón a partir de este sábado y Boiro, aunque en este caso por la buena evolución de los contagios que le hacen abandonar el nivel máximo de restricciones en el que seguirá Muros. Único concello del área que desde el 8 de agosto estará en ese nivel de riesgo extremo.

Según los datos ofrecidos este miércoles por el SERGAS, los casos activos por covid en el área sanitaria de Santiago y Barbanza son 2.216, lo que supone una ligera bajada tras notificarse 86 nuevos casos por PCR. se mantiene a su vez la presión asistencial con 26 hospitalizados, 3 de ellos en la UCI del Hospital Clínico, donde el lunes fallecía una mujer de 81 años, elevando las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia a 368.