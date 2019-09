La justicia prohíbe emitir el video de la recreación del crimen de Diana Quer

La justicia le ha dado la razón al padre de Diana Quer y ha prohibido la difusión en televisión del vídeo de recreación del crimen. Un auto de la audiencia provincial de A Coruña imposibilita la emisión de esas imágenes, tanto total como parcialmente, por considerar que puede comprometer la imparcialidad del jurado.

Fue el padre de la chica, Juan Carlos Quer, quien solicitó la paralización de esa emisión. En el auto se prohíbe la emisión antes de que ese video se utilice como prueba, pero no se pronuncia sobre la posibilidad de que sea difundido una vez sea visto por el jurado.

He solicitado a Tele Cinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ???