A juicio dos acusados de estafar 68.000 euros a un santiagués haciéndole creer que tenían cupones premiados

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, juzgará este viernes a dos personas acusadas de haber estafado 68.000 euros a un compostelano haciéndole creer que tenían varios cupones premiados y que compartirían con él el premio si les ayudaba a cobrarlos.

Según recoge el escrito de acusación del Fiscal, los hechos se remontan al 22 de agosto de 2017, cuando uno de los acusados se acercó a la víctima en la calle San Pedro de Mezonzo para hacerle creer que portaba 10 cupones de la Once premiados y que estaba buscando una delegación para cobrarlos.

El acusado dijo, además, que, dado que "no sabía leer ni escribir", no se "fiaba mucho" de lo que le pudiesen decir, momento en el cual se aproximó la otra acusada para simular que ofrecía su ayuda. Para ello, fingió llamar a un teléfono de la Once en el que supuestamente le confirmaron que los cupones estaban premiados con 35.000 euros cada uno.

En este momento, la acusada propuso a la víctima que ayudasen a la otra persona a cobrar el dinero a cambio de quedarse con una parte, para lo que el otro procesado les exigió que mostrasen dinero "a fin de comprobar que podían ser personas de fiar".

La acusada exhibió entonces un sobre supuestamente con dinero y joyas. Sin embargo, y como la víctima no llevaba efectivo, la acompañaron hasta su vivienda, en la localidad de Santa Comba, para que cogiese "todos sus ahorros", consistentes en 68.000 euros.

De vuelta en Santiago con el dinero, uno de los acusados paró ante un bar y le pidió a la víctima que bajase a comprar un bocadillo, algo que hizo dejando el bolso en el coche. Los procesados aprovecharon ese momento para marcharse con el bolso, las llaves de su domicilio, la documentación de la víctima, su móvil y los 68.000 euros.

Por ello, el Ministerio Público considera a los acusados autores de un delito de estafa, y pide para ellos cinco años de prisión. Adicionalmente, deberán indemnizar a la víctima con 68.252 euros.