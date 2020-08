Juan Gestal:"Estamos ya ante la segunda oleada de la pandemia, hay que tomar medidas más drásticas"

El profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC Juan Gestal es uno de los especialistas que ha estampado su firma en una carta que publica la revista "The Lancet", en la que se reclama una auditoría independiente sobre la respuesta que se ha dado en España a la crisis de la Covid 19.

En Cope Santiago, Gestal afirmó que ha habido exceso de confianza por parte de las autoridades, al considerar que nuestro sistema sortearía la pandemia igual que pasó en el caso de la crisis del ébola. Señala la falta de recursos pero también la descoordinación entre ejecutivo central y gobiernos autonómicos como otra de las causas de la respuesta lenta que se dio a esta crisis sanitaria: "el Ministerio, desde 2002 no tiene competencias en asistencia sanitaria", recuerda, y "cuando quisieron reaccionar ya era tarde, no contaron con las comunidades autónomas, que sí tienen experiencia por ejemplo en compras en un mercado que era ya de por sí complicado".

El ex decano de la Facultad de Medicina compostelana considera que "ya estamos ante la segunda oleada de la pandemia", y considera que a diferencia del mes de marzo, el sistema está mejor preparado: "tenemos la vigilancia epidemiológica que antes no funcionaba" y reclama que no se escatimen recursos. "Todo el dinero que se emplee en rastreadores, en personas que puedan hacer esa vigilancia e impedir que se formen cadenas de transmisión comunitaria va a ser un ahorro económico grande" para evitar un nuevo confinamiento, añade.

Los contagios en el área sanitaria de Santiago y Barbanza siguen al alza

En las últimas horas ha vuelto a ingresar un paciente con coronavirus en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, coincidiendo con un nuevo incremento de contagios: según los datos del Sergas, este viernes hay constancia de 35 personas positivas, cinco más que ayer jueves. En las últimas 24 horas se curaban otras dos, lo que eleva la cifra de pacientes que han superado la enfermedad en el entorno compostelano a 1.805.

En el conjunto de Galicia, este viernes hay registrados 444 positivos de Covid, 32 más que ayer.