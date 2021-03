Los expertos en coronavirus asivan a los jóvenes que se ven ajenos a la pandemia de que "a medida de que los mayores estén vacunados la incidencia va a afectar más a gente de menos edad". Lo destacaba este lunes en una entrevista en Cope Galicia Juan Gestal, experto en Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela.

"No me gusta asustar a la gente, pero hay que decirle a las personas jóvenes que no van a estar protegidos, como parece que algunos creen. "Lamentablemente a ellos también les puede pasar", avisa.

Descontrol en las terrazas el fin de semana

Han sentado especialmente mal en la comunidad científica las imágenes que se han visto el fin de semana de agloremación de personas en torno a las terrazas. El buen tiempo que se ha registrado en toda Galicia ha llevado a muchos a acudir a bares y restaurantes y no todos lo han hecho con las medidas de seguridad necesarias.

Las redes se han llegado de imágenes con clientes sin mascarilla (y no solo en el momento de comer o beber), de terrazas que superan el aforo máximo del 50% e incluso de gente que fuma junto a otras personas.

"Esperemos no volver a ver las imágenes que hemos visto el fin de semana", explica Juan Gestal, que recomienda que las reuniones sean "en burbujas" para evitar redudir las relaciones sociales. "Sería bueno quedar siempre con el mismo amigo", explica.

Desde la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta recuerdan que en caso de incumplimiento de las medidas pueden ser sancionados tanto el local como el cliente que está sin mascarilla.

Santiago Villanueva recuerda que en Pontevedra se desalojó a numerosas personas que estaban concentradas en la plaza de la Verdura "incluso haciendo botellón".

En Santiago el ayuntamiento confirma 98 sanciones impuestas durante el fin de semana, una veintena de ellas por incumplimiento de los aforos máximos.

Requisitos de reapertura de la hostelería

Desde el viernes la hostelería está autorizada en Galicia a servir a los clientes hasta las 18 horas, salvo en 10 ayuntamientos en los que sigue cerrada.

En los municipios con más de 250 de incidencia a 14 días solo puede servir en las terrazas, en los que bajan de 250 pueden también utilizar en interior, pero en este caso con un aforo máximo del 30%.

Además desde este viernes va a ser obligatorio identificar a los clientes a través de un código QR, disponible para los hosteleros a través de la app Passcovid, y que va a facilitar las cosas a los rastreadores a la hora de detectar contactos estrechos cuando se registre un brote.