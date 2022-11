Jóvenes talentos de la Escuela de Deseño Mestre Mateo muestran sus creaciones en la Cidade da Cultura

El Museo de la Cidade da Cultura acoge a partir de las siete de esta tarde la edición número doce de Despunte, la pasarela en la que se mostrarán las creaciones de una veintena de alumnos y ex alumnos de la Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo. Se recupera la cita en formato presencial por fin tras la pandemia y aunque se esperaba incluso una participación mayor de creaciones precisamente tras esa pausa, ha habido bajas de última hora "por una buena causa", explica Gala Vázquez, jefa del departamento de Ensinanzas Artísticas Superiores en Deseño de Moda. Y es que la Mestre Mateo tiene alumnado trabajando en muchos puntos de España y también fuera, "en Londres o en Italia, con Versace". "Podemos decir que entre el 70 y el 80% del alumnado que sale de nuestra escuela consigue trabajo", nos cuenta Gala, obviamente con una sonrisa.

Audio





TODA LA ESCUELA IMPLICADA EN EL EVENTO

"Despunte" es en realidad una suma de varias pasarelas: hay un premio para la mejor colección de alumnado que ya ha terminado los estudios, otro para los que están todavía en los últimos cursos, premio para la integración de artesanía y diseño y también, para la mejor colección de joyería. Para la mayoría, este evento es la primera oportunidad para acercarse a la organización de un desfile profesional, sea presentando sus creaciones o colaborando como asistentes o entre bambalinas. Además, el alumnado del Ciclo de Fotografía de la Escola se encarga del reportaje fotográfico.

Unas 1.000 personas asistirán al desfile: entre ellas, representantes de empresas del sector. Con muchas ya colaboran habitualmente para las prácticas obligatorias, pero "Despunte" incluye también entrevistas laborales entre representantes de Recursos Humanos de las firmas y los jóvenes creadores. El jurado profesional entrega cuatro premios, algunos con dotación económica, pero a Mellor Colección Despunte para alumnado que ya ha terminado el grado se lleva un contrato de formación patrocinado por Roberto Verino.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

IMPRESIONISMO, ADORACIÓN A LA TIERRA Y COMPROMISO CON LA MODA SOSTENIBLE

El requisito imprescidible para participar en el desfile a la mejor colección es presentar al menos cinco estilismos completos. Para Eduardo Rial, la cifra se quedaba corta para expresar todo lo que le ha inspirado un estudio sobre la adoración a la tierra y las tradiciones relacionadas con ella, tanto en Galicia como en el resto de Europa. Presenta diez propuestas "e porque non había tempo para máis". Él ya sabe lo que es triunfar en "Despunte", porque en la última edición antes de la pandemia se llevó el premio Miscelánea, al que puede optar el alumnado que todavía no ha terminado el grado.

Eduardo ha integrado en su colección algunos elementos heredados de su madre o de su abuela, "como dous cobertores, que teñen máis de cen anos, colchas de ganchillo feitas pola miña nai que nos recordan a feminidade da terra". Él ha completado todo el proceso de elaboración de las prendas, desde el diseño pasando por el patronaje y la costura. "Dediqueille moito tempo e moita tranquilidade para dar todas esas puntadas a man", explica. Esa misma "tranquilidade" es a la que aspira para seguir trabajando "posiblemente de xeito autónomo, máis que para outros".

Audio





Laura Carro es una joven diseñadora de Vilagarcía que "creció entre telas e hilos" y pone esta tarde sobre la pasarela la prueba de que se pueden elaborar prendas sin dañar el planeta. Emplea materiales ecológicos o reciclados, como los ocho metros de plástico procedentes de un obradoiro de cocina que ha transformado en una amplia capa. "Estoy muy metida en el mundo de la sostenibilidad" y en esa línea trabaja ya con una marca propia, Arual Ecology, con la que a partir de este mes de noviembre "empezaremos a vender a nivel internacional" asegura. "Mi marca va totalmente enfocada a ropa de mujer que se diseña y se cose en Galicia y con materiales españoles". El taller está ya funcionando en Vilagarcía, por el momento movido por las manos de Laura y de su madre.



Audio





Para Brenda Soto, "Despunte" es la oportunidad de que vean la luz sus creaciones inspiradas en la flor del cerezo y la pintura impresionista. "In Albis" es el título de su colección que concibe el traje como "un lienzo en blanco en el que ir pintando líneas minimalistas y detalles". Su madre y sus tías cosían y ella empezó en clases de corte y confección: a los 16 años descubrió que aquello que era, en principio una afición, podía "convertirse en algo más". Después de un año en Barcelona, Brenda no se cierra ninguna puerta desde el punto de vista profesional: "ahora mismo estoy metida en el mundo nupcial, pero no descarto seguir descubriendo nuevos caminos. Me llama la atención la parte técnica, también visual, pero no descarto irme a la parte de comunicación, porque lo que me interesó siempre fue contar el proceso creativo de mis colecciones y creo que puedo transmitir bien a través de la palabra".