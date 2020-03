El joven que dijo irse a la playa en el confinamiento por coronavirus se justifica en otro video

El joven que se hizo viral este jueves por el video en el que anunciaba que se iba a la playa en medio del estado de alarma por coronavirus ha grabado otro en el que aclara que todo fue una acción para llamar la atención sobre la situación en la que están trabajando los transportistas.

"Los camioneros tenemos que trabajar y para eso podemos salir, pero estamos abandonados porque no se preocupan por nosotros. No tenemos mascarillas ni guantes y no se toman medidas de precaución" explica Iván en otra grabación que ha colgado en Facebook.

Denunciados por montar una churrascada en una nave industrial Las fuerzas de seguridad sorprendieron a siete personas en plena fiesta en Culleredo (A Coruña) A Coruña 26 mar 2020 - 18:28

Para denunciar esa situación el joven dice que buscó un poco de "morbo" porque considera que si no nadie le habría hecho caso. "Por eso dije que iba a la playa".

Iván afirma que no fue a la playa, que estaba trabajando, y que el tacógrafo de su camión demuestra que la pasada noche durmió cerca de Medina del Campo, en Valladolid, y que el video sólo lo hizo para llamar la atención del "abandono" que sufren los transportistas.

"VOLVEMOS A CASA SIN SABER SI ESTAMOS INFECTADOS"

"No tenemos donde comer y volvemos por la noche a casa sin saber si estamos infectados". El joven afirma tener compañeros que están durmiendo en el camión para evitar tener contacto con sus padres de edad avanzada.

"Yo soy el primero en estar orgulloso de llevar alimentos a todos lados", añade, "pero tienen que darnos medidas porque vamos a centros logísticos en los que estamos en una cola de 50 personas", y eso no es seguro.

No es Iván el primer camionero que se queja de las condiciones que están sufriendo desde que empezó la crisis del coronavirus. Esta semana en Cope Coruña otro profesional del transporte denunciaba que "no vamos a morir de coronavirus, sino de falta de higiene y cansancio".