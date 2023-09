Jabalíes en zonas urbanas: cómo cazarlos y el papel fundamental de los ayuntamientos

En numerosos concellos de Galicia, como Oleiros, Sada o Bergondo, los vecinos están lidiando con una situación preocupante que se ha convertido en su día a día: los destrozos en cultivos, accidentes de tráfico y daños en fincas y jardines causados por una creciente población de jabalíes. En estas áreas de chalets y zonas con maleza, la presencia constante de jabalíes se ha vuelto habitual en los últimos años, generando problemas significativos para los residentes.

Uno de los afectados es Alfonso, residente en Bergondo, cuyo jardín ha sido destrozado en más de una ocasión por estos animales salvajes.

"La última vez me entraron once jabalíes y me destrozaron el jardín", cuenta en Cope.

Esta problemática se extiende por diversos puntos de Galicia, y como respuesta, la Xunta ha tomado una medida sin precedentes al autorizar la caza de jabalíes sin límite desde el próximo sábado, incluyendo machos, hembras e incluso crías con autorización. El año pasado, se cazaron alrededor de 20,000 jabalíes en Galicia, lo que da una idea de la magnitud del problema y la creciente población de estos animales en la región.

En las zonas rurales, la población de jabalíes suele estar más o menos controlada, y cuando surge un problema, se organizan batidas para su caza. Sin embargo, la cuestión se complica en áreas urbanas o semi-urbanas. ¿Cómo se puede cazar un jabalí en un entorno urbano? Para responder a esta pregunta, consultamos a Luís Eusebio Fidalgo, Catedrático de la Facultad de Veterinaria y presidente de la Federación Gallega de Caza.

"Evidentemente no se pueden utilizar armas de fuego, pero sí jaulas o arqueros, que han dado resultado ya en algunos ayuntamientos y en las inmediaciones de aeropuertos". La caza de jabalíes en entornos urbanos plantea desafíos específicos que requieren métodos de captura más cuidadosos y seguros.

El papel de los ayuntamientos: eliminar puntos de maleza

¿Por qué la proliferación de jabalíes en zonas urbanas? En primer lugar, la caza de jabalíes en áreas urbanas no es tan sencilla como en el monte. En segundo lugar, la expansión de fincas con maleza cerca de las ciudades y, en algunos casos, incluso en medio de ellas, ha proporcionado refugio y alimento para estos animales. En este sentido, los concellos desempeñan un papel fundamental que, según Fidalgo, aún no están cumpliendo plenamente.

La autorización de la Xunta para cazar jabalíes sin límite refleja la gravedad de la situación y la necesidad de abordar de manera efectiva la creciente población de jabalíes en Galicia, especialmente en áreas urbanas donde la convivencia con estos animales se ha vuelto cada vez más complicada. Los residentes y las autoridades locales deberán trabajar en conjunto para encontrar soluciones a largo plazo que permitan mantener un equilibrio en el ecosistema y prevenir futuros daños.