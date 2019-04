Inscripciones en el programa de conciliación hasta el 5 de abril

El Concello de Santiago ha ampliado el plazo para que los padres puedan inscribir a sus hijos en el programa municipal de conciliación de la Semana Santa 2019. Será hasta el 5 de este mes de abril, viernes de esta semana.

El programa está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Las actividades se van a desarrollar los días 15, 16, 17 y 22 de abril en el CEIP Monte dos Postes y en el CEIP Raíña Fabiola, de alcanzarse el número mínimo de participantes requirido.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Se pueden inscribir los pequeños empadronados en el Concello de Santiago de Compostela o que cursen estudios en centros de educación infantil y primaria de la ciudad compostelana. Además, tienen la opción de escoger entre participar todos los días del programa o en jornadas sueltas, para facilitar las cosas a los padres.

El horario será de 7:45 a 16:00 horas. El servicio de madrugadores funcionará de 7:45 a 9:00 horas y podrá ser con o sin desayuno. De 9:00 a 14:00 horas se realizarán los talleres y actividades de ocio y, finalmente, entre las 14:00 y las 16:00 horas, existe la posibilidad de solicitar el uso del servicio de comedor.

INSCRIPCIÓN

La inscripción ha de realizarse a través del Rexistro Xeral do Concello (rúa do Presidente Salvador Allende, 4) o en el Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural do Ensanche (rúa de Frei Rosendo Salvado, 14-16), cubriendo el formulario disponible en la web municipal. La adminisión al programa será por orden riguroso de inscripción y el plazo finaliza el día 5.