El coronavirus provoca una inédita imagen del regreso a la faena en la costa de Galicia

Este pasado lunes las mariscadores a pie de la Cofradía de Pescadores de Muros (A Coruña) volvían a la faena tras muchas semanas con su actividad parada por la pandemia del coronavirus. Lo hacían en los bancos marisqueros de Esteiro, a la búsqueda de preciados manjares de esta ría como son el berberecho y la almeja. Pero, a diferencia de lo que ocurría hace apenas dos meses, ahora el regreso ha sido muy especial.

Y es que, a los habituales trajes de neopreno, botas, lámparas frontales, "raños" para escarbar en el lodo y cubos flotantes sobre cámaras de neumáticos, las trabajadoras han sumado pantallas protectoras y mascarillas como medida de seguridad.

"Son moi incómodas pero necesarias para a seguridade das mas de cen mulleres que traballamos xuntas", asegura Adela Lestón, Presidenta de las Mariscadoras a Pe de Muros, en referencia a los nuevos elementos de su indumentaria que, desde luego, no están diseñados específicamente para la actividad en el mar.

"A forza do vento fai que as pantallas plásticas che golpeen na cara, as máscaras móllanse e todo tendo en conta que traballamos en medio da area", afirma Adela tras las dos primeras jornadas de faena que, sin embargo, han sido económicamente positivas, ya que hay buena cantidad de producto en el fondo y se está subastando bien.

"Estivemos desde a metade de marzo e todo o mes de abril paradas porque co estado de alarma, pechou o sector hosteleiro, que son o noso principal cliente, polo que agora, en maio, decidimos probar", nos cuenta la presidenta de las mariscadoras a pie, esperanzada en que continúe de esta forma porque "estamos vendendo alrededor de mil kilos diarios en lonxa e están acadando bo prezo; esperemos que siga así".