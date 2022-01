Indignación tras la final del Benidorm Fest: ¿Por qué Tanxugueiras era mejor opción?

Un día después del Benidorm Fest, se sigue hablando de lo mismo: tras el festival, media España se ha ido a la cama con esa sensación de que nos han robado. Y nos hemos levantado con menos cabreo, pero con la misma indignación.

Después de la final del festival donde se escogía la canción que representará a España en Eurovisión 2022, el sentimiento que queda es amargo. Nos va a costar reponernos, de hecho, no queremos reponernos porque es injusto.

Más allá del orgullo de que Tanxugueiras sean paisanas, más allá de su lugar de procedencia, está la música y lo que han logrado. El efecto que produce su tema "Terra" sobre los demás es innegable. Esa canción te pellizca el alma, te pone la piel de gallina y no puedes apartar los ojos de las tres artistas y sus bailarines y músicos. Han conseguido dejar boquiabierto al país entero y no solo a Galicia sin renunciar a cantar en gallego, sin renunciar al folclore de raíz, con esa fusión actualizada que se te mete en las venas y, como un escalofrío, recorre tu cuerpo, directo al corazón. ¿Hay algo más poderoso que eso? ¿Acaso una pieza musical puede aspirar a algo más?

En la final del Festival de Benidorm, el trío ha conseguido mejorar aspectos de su puesta en escena: la realización se ha centrado más en ellas y ha habido menos planos generales. Han conectado, más si cabe, con el público. En la semifinal había demasiados puntos de atención sobre el escenario y costaba más fijarse en lo importante: en el tema. Pero en su última actuación se han dejado la piel y las gargantas y no podríamos haber disfrutado más.

Eran (y de hecho fueron) las favoritas de la gente. La duda estaba en si la original Rigoberta Bandini, con todo un himno a la mujer, podría desbancarlas de la primera posición. Y al final, ni tetas, ni panderetas.España, más bien el jurado, ha elegido más de lo mismo.

Sin desmerecer el talento visible de la finalista, una joven que se come el escenario, con un tema marchoso y muy bailable, los que hemos visto Eurovisión ya unos cuantos años tenemos la sensación de "déjà vu": esto está ya muy visto, muy explotado.

La canción ganadora no deja poso en la audiencia. Su letra (incomprensible para muchos, si no echan mano de la chuleta) tampoco engancha, más allá de lo facilón y fresco para las pistas de baile. Además, y esto es lo más hiriente, "Slomo" podría servir para representar cualquier país europeo. En los últimos años lo hemos visto: temas marchosos, en inglés, con ritmos comerciales e identidades diluidas entre una buena dosis de tópicos. Esos temas han triunfado, sí, pero en su momento, hace años. Ahora la gente quiere ver otra cosa, algo que capte. Es la diferencia entre tener un producto artesano, hecho a mano, con mimo, o una copia de cadena de producción.

Terra sonaba distinto, pero a la vez, familiar. Era innovador, pero a la vez ancestral. Sonaba a norte, a lluvia, a historia... "Terra" une, máis alá da terra.

Sabemos que en Eurovisión hubiesen caído rendidos al ritmo de las gargantas y panderetas de las nuestras. Algunos miran, ahora, a Portugal como tabla de salvación, para que apuesten por esta canción que ha encadilado hasta al mismísimo Salvador Sobral.

Hemos conquistado España y hasta la luna (como dice la canción), pero Europa tendrá que esperar un poco más.

Qué pereza enviar la misma actuación que vemos 800 veces en Eurovision cada año. Y esto no va contra Chanel, que es una artistaza y se lo ha currado como nadie. Va contra un jurado de supuestos expertos que no saben valorar lo diferente y lo especial. #BenidormFest

Dos tontunas más antes de apagar y borrar tuits:



1. Me alegro por Bandini y Tanxugueiras, no creo que les haga falta el festival.



2. Tengo para mí que desde hace tiempo RTVE no quiere ganar porque LUEGO HAY QUE ORGANIZARLO.



Gracias por aguantar la turra. #benidormfest



??????