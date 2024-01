La incoherencia de un concejal del BNG de Santiago: "Que coja una pala y ayude"

Horas limpiando la gravilla y quitando malas hierbas del barrio. Cinco horas en la tarde del viernes, 26 de enero y otras tantas en la mañana del sábado, 27.

Los vecinos de Rial de Conxo se han cansado de esperar por el Concello de Santiago y se han armado con palas y escobas para adecentar sus calles.





Alejandro tiene 40 años, que son los que lleva viviendo aquí. Nos explica, indignado, que han pasado varios avisos al Ayuntamiento de Santiago y siguen esperando por respuesta. Así que se han puesto manos a la obra: “Hicimos una serie de reclamaciones. Tenemos un asfaltado bastante defectuoso que se hizo en su día, tirando gravilla prácticamente y eso derivó en alcantarillas atascadas, garajes llenos de gravilla, resbalones de la gente mayor… y con las lluvias se acumuló gravilla en varias zonas. Viendo el caso omiso del Ayuntamiento…”

Así que ni cortos ni perezosos, se pusieron chalecos reflectantes, se armaron con palas y escobas y se pusieron ellos mismos al tajo.





Alejandro asegura que el trabajo se llevó mejor con las cervezas que les iban trayendo los residentes de la zona, que agradecieron las tareas.

Quien no se puso muy contento fue uno de sus vecinos, concejal del BNG en el gobierno de la capital gallega y responsable de obras y servicios en Santiago. Según nos informan desde la asociación de vecinos, el edil les lanzó serias advertencias: “Que qué estábamos haciendo, que si no teníamos seguro, que si no estábamos homologados… para mí tonterías. Yo le invité a que nos ayudara como vecino, que como político no me interesa, la verdad, porque ya veo que no puede sacársele nada”. Lo dice con resignación, porque hay descontento con su acción como edil hasta el momento.

El edil responsable, Xesús Domínguez, se dedicó a sacarles fotos y llamarles la atención.

LA INCOHERENCIA DEL CONCEJAL DEL BNG

Xesús Domínguez es el mismo edil que se ha sacado fotos recogiendo pellets de las playas de Galicia y las ha subido a sus redes sociales. Una cuestión de la que ha hablado en el pleno municipal de Santiago y que le ha servido para criticar la gestión de la Xunta sobre el asunto de los plásticos.

Las competencias del edil de gobierno son Sostenibilidad Ambiental, Derechos de los Animales, Servicios Básicos Comunitarios, Parques y Jardines y Vías y Obras. Además de ejercer como tercer teniente de la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

En las últimas semanas, su gestión en el refugio municipal de animales de Bando también fue criticada por el mal estado de las instalaciones que, si bien vienen de años atrás, un grupo de voluntarios denuncia que no se están llevando a cabo las mejoras necesarias para proteger y cuidar a los animales que aquí residen.

¿SE MULTARÁ A LOS VECINOS DE RIAL DE CONXO QUE HAN LIMPIADO SU BARRIO?

Le hemos trasladado esta pregunta al gobierno municipal. Los vecinos esperan represalias, tras las críticas y fotografías tomadas por el edil. Con todo, si llegan sanciones, se muestran resignados: “nos da ya igual… esto es por la salud de la gente del barrio”.

Alejandro explica que le duele lo que ocurre en su propio barrio. La lista de pendientes es larga, desde saneamiento, aceras, transporte… ¿Esta legislatura seguirán siendo asignatura pendiente?