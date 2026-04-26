La incertidumbre por la declaración como zona tensionada amenaza con paralizar el alquiler de viviendas en Santiago

Será este próximo lunes cuando el concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, concrete las "medidas correctoras" sobre el mercado inmobiliario que se propondrán desde el gobierno de la ciudad para frenar la escalada de precios de los alquileres que se incrementó un 5,1% durante el primer trimestre del año, aunque según portales inmobiliarios como Fotocasa el incremento en 2025 superó el 10%.

Incremento que en su momento justificó la solicitud de declaración como zona de mercado inmobiliario tensionado que acaba de recibir el visto bueno de la Xunta de Galicia, según confirmaba en la mañana de este viernes la alcaldesa, Goretti Sanmartín que, sin embargo, no ha querido adelantar de qué forma Santiago aplicará esta medida, remitiéndose a las explicaciones del edil de urbanismo y asegurando, en todo caso, que el gobierno local "sigue trabajando en las medidas correctoras que ya tienen un primer borrador", ya que estas podrían sufrir alguna modificación "al tratarse de un documento vivo que se debe adaptar a las circunstancias de cada momento".

Por lo que, a pesar de lo que se anuncie este próximo lunes, quizás las medidas pueda modificarse ya que el Concello de Santiago dispone ahora de dos meses para aprobarlas en Xunta de Goberno, tras lo que se remitirán al Ministerio de Vivienda que será quien dé el visto bueno definitivo, con su publicación en el Boletín oficial del Estado.

Lo que ha sido recibido por el sector inmobiliario compostelano con incertidumbre, según Vicente Martínez, miembro de la Asociación Galega de Inmobiliarias (AGALIN) y responsable de la inmobiliaria Apóstol, quien señala que el mercado está a la espera de que el Concello concrete las medidas que finalmente se aplicarán en la ciudad.

Incertidumbre y posible parálisis

Vicente Martínez explica que, aunque se conocen las líneas generales de la ley de vivienda como la limitación de precios o las subidas limitadas al IPC, todavía no se sabe "si hay algo más, otras medidas que contempladas para implementar". Esta falta de definición, que se aplicará por un mínimo de tres años prorrogables, genera dudas entre los propietarios, que podrían optar por retirar sus inmuebles del mercado.

Martínez advierte de que esta situación puede provocar una paralización del mercado en los próximos meses. "Probablemente, estos 2 o 3 meses, muchos propietarios que quieran sacar la vivienda al mercado van a tener incertidumbre de cómo van a estar afectados", afirma. Esta duda, según el experto, "va a limitar bastante la oferta" de contratos anuales e indefinidos.

El alquiler temporal como vía de escape Y EL ESPEJO DE A CORUÑA

Una de las claves de la nueva regulación es que los alquileres de temporada, como los destinados a estudiantes, quedan fuera de la limitación de precios. Santiago es "una ciudad eminentemente universitaria", recuerda Martínez, lo que podría generar un efecto no deseado. El experto cree que muchos propietarios podrían optar por el alquiler universitario de 10 meses para evitar las restricciones, una tendencia que, asegura, ya "se está viendo que está sucediendo en Cataluña y en el País Vasco".

El precedente de A Coruña, la única otra ciudad gallega que hasta ahora ha aplicado esta medida, parece confirmar estos temores. Según datos mencionados por el portavoz del PP, Borja Verea, en la ciudad herculina en los últimos 5 meses "se ha pasado de firmar 718 contratos de alquiler en julio a 324 en febrero", ry la desaparición "del 55% de la oferta con 400 viviendas menos para familias".

Para Martínez, la explicación es que esas viviendas "emigraron al alquiler por habitaciones o al alquiler temporal", que no se encuentran sujetas al tope de subida de precios a las que sí están obligadas las de contratos indefinidos en las zonas tensionadas. El problema, añade, es que el alquiler por habitaciones no requiere depósito en el Instituto Galego de Vivenda e Solo, por lo que "tampoco tenemos un número de viviendas definido" para cuantificar con exactitud este fenómeno.