Incendio en una casa abandonada en Conxo

Nuevo incendio en una casa abandonada en la ciudad.

Los Bomberos de Santiago tuvieron que salir a las 22 horas a una vivienda en estado semi ruinoso en la Rúa Monte de Conxo.

Un particular avisó a emergencias tras ver las llamas. Según testigos presenciales había una persona bebida en el interior, no obstante desde el servicio de extinción nos indican que a su llegada no se encontraron a nadie. En cuanto al origen del fuego, se está investigando.