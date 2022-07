Inaugúrase este venres o renovado auditorio da Casa de Rosalía en Padrón

Xa está todo listo para que este venres se abra ao público e quede inaugrado o renovado auditorio da Casa de Rosalía en Padrón. E que vai ser o primeiro dos moitos actos e citas que van ter lugar na vila natal da poeta durante toda esta fin de semana. Programa co que se vai pechar a conmemoración do 50 aniversario desde que abrira a súas portas esta casa-museo adicada a Rosalía de Castro e que coincide coa data do seu falecemento.

De feito, e case coincidindo coa data na que se conmemora o falecemento da escritora o 15 de xullo de 1885, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, visitaba este xoves a casa-museo onde comprobou o resultado da rehabilitación do seu auditorio no que a Xunta destinou 100.000 euros ao abeiro dun convenio de colaboración asinado coa Fundación Rosalía de Castro.

A reforma do edifício permitiu aumentar a capacidade do espazo, para o que se realizou unha readecuación completa do interior do auditorio. Introducíronse melloras que teñen que ver co confort térmico da sala, illamento, calefacción e ventilación de acordo ás novas demandas e normativas. Tamén se realizaron adaptacións de mellora do confort acústico en tanto se trata dun lugar cunha demanda continua para os usos musicais e de comunicación oral e audiovisual.

Fonte, Xunta de Galicia









O Presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira, non podía agochar en COPE Santiago a satisfacción por ter culminada esta reforma "que era moi necesaria", dun auditorio "que usamos con moita frecuencia e intensidade" e que, segundo o propio Angueira, foi froito dun "traballo extraordinario" dos arquitectos Cristina Nieto e Luis Gil, modernizando e actualizando as instalacións pero, "á vez, moi respetuosos co deseño de Andrés Albalat", arquitecto responsable nos anos 70 da recuperación dos edificios anexos á casa Museo de Rosalía de Castro.

Audio









FIN DE SEMANA PARA PECHAR MEDIO SÉCULO DA CASA DE ROSALÍA

Velaí que recoñecera o Presidente da Fundación "ter certos nervios ante esta inauguración" dun espazo "que quedou precioso". E que vai ser o primeiro dos moitos actos programados durante toda esta fin de semana para pechar o 50 aniversario da apertura da Casa de Rosalía, coa tradicional cita da subida das dornas, gamelas e botes na Inchadiña Branca Vela na que se prevé a participación dunha vintena de embarcacións tradicionais que "dende A Guarda ao ata o Ézaro" remontarán a Ría de Arousa e o río Ulla "aínda que non haxa previsión de moito vento, pero temos os remos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Xa o domingo o protagonismo será para a propia casa museo e a súa contorna, renovado auditorio incluído, onde se vai desenrolar o festival Abride a Fiestra "con presentación de libros, contacontos, artes plásticas, poesía, unha exposición de cinema e astronomía, moi presente últimamente grazas a asociación coruñesa ÍO que foi quen de conseguir darlle o nome de Rosalía de Castro a unha estrela"