Impaciencia contenida en las familias de Santiago y Barbanza a la espera de los paseos infantiles

Con impaciencia, pero también con prudencia: así viven en todos los hogares con gente menuda la cuenta atrás hacia el domingo, el día en el que las puertas de casa se abrirán por fin para los primeros paseos paseos infantiles desde el inicio del estado de alarma. Nos lo decía en Cope SantiagoXosé, desde Brión: con tres niñas de infantil y primaria y abuelo también en casa, todos bien de salud, están "impacientes, pero con toda la precaución del mundo porque todo el camino andado hasta ahora puede desandarse con una mala decisión... pero es necesario", subraya.

Toca ahora mentalizar a toda la familia además, de que la vuelta a la calle no será como antes. Vanesa vive en Rianxo y tiene dos hijas de trece y siete años: "va a ser complicado, sobre todo para la mayor, que está acostumbrada a ver a los amigos y darles un abrazo...la pequeña quiere ir al parque: nos va a costar a todos, porque somos muy de tocar", confiesa. Se muestra "orgullosa" de lo "bien que lo están haciendo". La mayor, Zaire, nos cuenta entre risas que se lleva mejor con su hermana pequeña ahora que antes del encierro, pero aunque "le va a costar salir y no poder darle un abrazo a los amigos" está encantada de poder por fin el domingo pasear y sentir el aire en la cara.

PENSANDO EN LA FIESTA DE FIN DE CURSO

A nadie se le había pasado por la cabeza que podría resistir seis semanas enteras sin salir de casa: nos lo decía Inés, de ocho años, que el domingo podrá disfrutar de un paseo por fin por Brión. Pero también tiene en la cabeza la vuelta al cole: con su profe de 3º de primaria, además de hablar de las tareas diarias, planifican también cómo será el final de curso: "ahora nos manda más tareas que cuando estamos en clase", asegura, pero les han dicho que "al volver al cole harán una fiesta en el patio, no vamos a trabajar".

LA VUELTA AL COLE, UNA INCÓGNITA POR EL MOMENTO

No está claro si ese ansiado regreso se podrá producir o no. Desde la Federación de Anpas de Santiago le piden a la Consellería de Educación que publique ya la orden para organizar el tercer trimestre y el arranque escolar en septiembre, una vez que el Ministerio ha difundido hoy viernes las instrucciones genéricas en el BOE. Fernando Lacaci, presidente de la Federación, se muestra preocupado además por el próximo curso: "discursos sobre la promoción generalizada, límites de suspensos... no solucionan nada, parchean y desplazan todo el problema académico al curso próximo y ese desplazamiento se tiene que hacer de forma coordinada y organizada, algo que dudamos que la Xunta vaya a hacer". Piden que las instrucciones sean claras y no se descargue la responsabilidad en los centros educativos y el profesorado.