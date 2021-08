La iluminación navideña de los dos próximos años en Santiago costará 500.000 euros

La Junta de Gobierno Local de Santiago de Compostela se reunía en sesión extraordinaria este martes para iniciar la contratación del alumbrado de Navidad para los años 2021 y 2022. Lo hace en procedimiento abierto "baixo criterios de sustentabilidade, apostando pola implantación de novas tecnoloxías de menor consumo e alto valor estético" y que el que se busca un alumbrado "concordante coa cidade, con personalidade propia, que teña presenza no maior número de rúas, prazas, avenidas e espazos posibles de Compostela".

Una contratación que se aprueba con un tipo de licitación de 499.883,3 euros, IVA incluido. Y que será dividido en ambas anualidades, a razón de 207.000 y 251.000 euros cada una, además de reservar 41.656 euros para el IVA que se abonará en el ejercicio de 2023.

Según informa el consistorio compostelano "as condicións do servizo recolle o alumeado nas zonas tradicionais da cidade ampliándoo tamén aos principais barrios e vías de entrada da zona urbana". Así, la relación de las localizaciones se divide en cuatro ámbitos: calles y plazas del Casco Histórico y Ensanche; barrios, entradas de la ciudad y parroquias de Santiago, además de edificios municipales e enclaves singulares. Entre estos últimos destacan la plaza de Galicia, plaza Roxa, Alameda, Xoán Carlos I, As Cancelas, plaza del Obradoiro, donde se incluirá un Belén o pesebre, Porta da Pena, Salvador Parga y rotondas de acceso a la ciudad.

De esta forma "A empresa adxudicataria deberá contemplar a devandita relación de rúas, prazas, espazos públicos e zonas a iluminar, que terá, en todo caso, a consideración de mínimo".

FECHAS DE ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVUDEÑO

El contrato de licitación que tramita ya el consistorio compostelano contempla que "A iluminación estará en funcionamento do xoves 2 de decembro de 2021 ata o mércores 6 de xaneiro de 2022, ambos inclusive, e do 1 de decembro de 2022 ao 6 de xaneiro de 2023, de acordo co seguinte horario de acendido: desde as 18:00 h ata as 2:00 h e de 7:00 a 9:00, agás os días 24, 25 e 31 de decembro de 2021 e 2022 e o 5 de xaneiro de 2022 e 2023, nos que a iluminación permanecerá acendida desde as 18:00 h. ata as 9:00 h".

De esta forma, el gobierno del Pazo de Raxoi pone en marcha un procedimiento que se deberá resolver en las próximas fechas para permitir su adjudicación y la instalación antes del encendido previsto el 2 de diciembre.

Proceso administrativo que, curiosamente se pone en marcha en Santiago cuando hay ciudades como Vigo u Ourense donde desde primeros de agosto ya se ha comenzado con la instalación de su alumbrado navideño.