Identifican a orixe alpina dunha machada neolítica atopada hai case un século na Coruña

As veces tendemos a pensar que a globalización é un termo relativamente moderno para definir este fenómeno da humanidade, pero se temos en conta que se refire ao "aumento continuo da interconexións entre as diferentes nacións do mundo no eido económico, político, social e tecnolóxico" (Economipedia), cicais teríamos que pensar que esta globalización xa se daba en tempos que nos remontan á Europa e aos pobos que a habitaban hai mais de 5.000 e 6.000 anos atrás.

Y é que un equipo investigador da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Granada documentaron que unha machada atopada hai case un século na contorna de Monte Aberto-Elviña, moi preto da cidade da Coruña e fabricada en xadeíta, que é unha rocha de intensa cor verde, ten como orixe xeolóxica máis probable as formacións existentes en Sanfront, no Piamonte de Italia. É dicir, a miles de quilómetros de distancia de onde foi depositada.

Segundo informa a USC, a machada foi atopada nos anos 20 do século pasado por Manuel Lugrís Freire, pai do coñecido pintor coruñés Urbano Lugrís, quen a depositou nas coleccións da Real Academia Galega, onde se conserva na actualidade. “A presenza destas pezas suxire que as comunidades neolíticas galegas estiveron en contacto con poboacións emprazadas a centenares e mesmo miles de quilómetros de distancia”, explica o profesor da USC, Ramón Fábregas.

Máis de cincuenta anos despois, o arqueólogo Luís Monteagudo fíxose eco deste achado nun artigo no que describiu as súas exploracións da necrópole tumular da Zapateira (A Coruña e Culleredo), levadas a cabo entre os anos 30 e 50 do pasado século. “Este autor sitúa a orixe arqueolóxica máis probable desta machada nun dos tres túmulos megalíticos existentes na zona de Monte Aberto, hoxe en día totalmente destruídos por un dos ramais de acceso á autovía AC-14”, explica o profesor da USC, Ramón Fábregas.

A análise mineralóxica e xeoquímica da machada de Monte Aberto-Elviña a través de difracción de Raios X e de microscopía electrónica de varrido con microsonda de detección de raios Xaxustada (SEM-EDX), e a súa posterior comparación con mostras xeolóxicas, suxiren que a orixe desta peza estaría nas formacións de xadeíta existentes en Sanfront, dende onde chegaría á capital coruñesa entre 6.500 e 5.500 anos atrás.

A de Monte Aberto-Elviña é a segunda machada de orixe alpina detectada en territorio galego, tras o exemplar de Vilapedre (Lugo), publicado por estes mesmos investigadores en 2021.