La hostelería de Santiago, en jaque: "Lo primero es la salud, pero la economía también es salud"

La hostelería en Santiago ya no puede más. Arrastra una situación muy delicada desde la declaración del Estado de Alarma y no acaba de reponerse debido a la caída del turismo y al auge del teletrabajo. Ahora afrontan nuevas restricciones: la reducción del aforo a un máximo del 50%, la supresión del servicio en barra o el horario de cierre a la 1 de la madrugada, con la prohibición de aceptar nuevos clientes pasada la medianoche. Si bien es cierto que todos los sectores se verán afectados en cuanto a aforos y limitaciones, el sector hostelero sufre ya su particular crisis.

Nos recuerdan que la hostelería supone el 20% del PIB en Galicia y que de él dependen otros puestos de trabajo de otros sectores, desde la distribución a la alimentación.

Estas son las restricciones que entran en vigor en Santiago La Xunta ha anunciado nuevas limitaciones en las ciudades de Ourense y Compostela, además de otros municipios como Santa Comba para frenar los contagios de coronavirus Santiago 03 sep 2020 - 07:33

Desde la directiva de la asociación de Hostelería Compostela piden también una reflexión sobre las medidas que se están estableciendo porque "esto es insostenible". Así de contundentes se muestran: "Esto es insostenible sin aplicar alguna medida económica que garantice la supervivencia de nuestros negocios y el mantenimiento de los puestos de trabajo". En su momento, saludaron la puesta en marcha de los ERTE y algunas ayudas directas, pero entienden que eso fue "un parche", un empujón para ir tirando de manera temporal.

Ahora reclaman meditar sobre los resultados de las normas: "Las restricciones continuas en el sector no están dando los frutos que desearíamos". Insiste Lois Lopes, miembro de la directiva del colectivo de hosteleros de la capital de Galicia: "Creo que no vamos por buen camino".

EL EQUILIBRIO NECESARIO ENTRE ECONOMÍA Y SALUD

De momento, sin datos concretos sobre el impacto de la crisis sanitaria en sus negocios, sí alertan de que vamos hacia la temporada baja, ya tradicionalmente complicada en Compostela y que esto tendrá consecuencias en el empleo: "Claro que hay gente pensando en hacer ya remodelaciones de plantilla. Resolvieron en su momento, pero no resuelven permanentemente".

Desde COPE Santiago salíamos a preguntar por cómo les está yendo a las cafeterías y restaurantes y alguno en la zona histórica ya nos anunciaba que despedirá definitivamente a dos empleados porque su negocio no resiste más.

En este sentido Lois Lopes, directivo de Hostelería Compostela, apelaba al equilibrio necesario entre economía y salud: "La economía también es salud. Esto lo que va a dejar es una gran crisis económica y unas bolsas de pobreza terribles y eso no es salud. No vemos que haya un equilibrio."

Por el momento no hay cifras o porcentajes de cuántos negocios cerrarán en Santiago, pero Lopes nos explica que "la gente aguanta los equipos de trabajo y las empresas como puede, también tira de ahorros, pero se acaban". "No sabemos cuántos cerrarán, pero sí hay un porcentaje de establecimientos que aun no han conseguido abrir". En este sentido, Sara Santos, la presidenta de la asociación sí cifraba en COPE en un 30% los hoteles asociados que no reabrieron sus puertas tras el confinamiento y en la desescalada. No les compensaba hacerlo echando cuentas.

Desde Hostelería Compostela piden que los esfuerzos se centren en las medidas preventivas de pruebas PCR o en la labor de los rastreadores.