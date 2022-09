El Hórreo entre vallas: ¿Se puede cruzar por aquí?

"Es peatonal, pero aún no, ¿no?" Es lo que nos decía una joven de Tui a la que "pillamos" cruzando el Hórreo por lo que se prevé será uno de los pasos habilitados en un futuro. La plataforma elevada en la que se ha convertido la carretera invita al peatón a meterse en la vía por la que circulan los vehículos, pero la calle sigue vallada, así que gana el desconcierto.

Si te pasas por el Hórreo habrás visto que las vallas continúan instaladas por toda la calle, pero ya no hay obras, no hay ni operarios ni maquinaria. Y es que la calle como tal no está cortada, se puede circular en ambos sentidos con el coche, pero hemos detectado la cantidad de peatones que no saben muy bien por dónde cruzar.

En un breve paseo matutino, COPE Santiago se ha encontrado con las vallas del Concello de Santiago movidas y los peatones que entienden que los pasos están abiertos, así que muchos atraviesan así la carretera, seguros de que están haciendo bien. Y no.

Vídeo





Hemos consultado al departamento de Tráfico del Ayuntamiento compostelano y el aviso es importante para la seguridad vial: no se puede cruzar la calle por cualquier sitio, solo allá donde hay semáforos que regulen el tránsito.

Pues muchos hacen oídos sordos o no se han enterado de cómo ha quedado la circulación: "La gente se salta las vallas, de hecho esta mira cómo está, abierta ya". Señala un compostelano bien informado: "faltan los semáforos". Este santiagués cree que el Hórreo ha quedado muy bien para el peatón, aunque teme futuros embotellamientos de tráfico. Sobre el paso de peatones reconoce: "Es más peligroso tenerlo así que no abrirlo del todo".

Otra mujer que encontramos en ese momento a punto de bajar la gran escalinata hacia la estación nos confiesa que le gusta el resultado de los trabajos: "para o peón ´é máis cómodo, agora, para o coche... en horas punta vai ser complicado. O túnel algo desafogará, pero..."

Nos encontramos a varias personas saliendo de la intermodal, así que les preguntamos: ¿Sabe si se puede cruzar por aquí? "Pues no... no lo sé, pero parece un paso de cebra. ¿no lo es?" Reflexiona una turista madrileña que acaba de salir de la estación intermodal y va camino al centro de Santiago. Uno de sus familiares nos dice: "Pues si no lo es... bronca al alcalde, ¿eh?".

Otra señora baja del centro de salud y mira a un lado y a otro, cuando observa que los vehículos reducen la velocidad, cruza. La abordamos al otro lado de la vía: Ha cruzado por aquí, pero el paso no está abierto: "Sí, está un poco mal, es confuso, pero ya los coches saben más que nosotros, paran ya".

Otro hombre nos contesta con una sonrisa nerviosa: "No soy de aquí", nos explica: "pero por aquí sí se puede cruzar". Ante nuestra negativa, otra pregunta: "Lo estoy haciendo mal..."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio Los viandantes nos dan su opinión en COPE Santiago





¿CUÁNDO SE QUITARÁN LAS VALLAS DEL HÓRREO?

La gran pregunta es cuándo desaparecerán las vallas del Hórreo. ¿Qué queda por hacer? En dos meses, como mucho, el concello de Santiago espera que estén instalados los nuevos semáforos y quedará más claro por dónde atravesar la vía. Desaparecerán las vallas en estos puntos, con todo, el Hórreo no quedará "liberada". Hay otra actuación importante pendiente.

El Ayuntamiento tendrá que contratar las obras para que de la rotonda a la altura de San Pedro de Mezonzo se convierta en definitiva. Esta actuación no tiene fecha por ahora.

Zona ajardinada, que "come" espacio peatonal en el Hórreo

Carril bici en el Hórreo