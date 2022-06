El Hórreo: enlosado roto antes de la inauguración de la obra

El capítulo de obras parece que se atraganta en Compostela.

Tras la polémica sobre la confusión que genera el nudo de la Avenida de Lugo, después de 18 meses de trabajos en Concheiros y con una apertura parcial y provisional de la calle y con maquinaria aún en el Pombal o el Hórreo, son varios los ciudadanos que señalan los problemas que están dando determinadas obras.

Lo vemos en pleno centro de Santiago, en el cruce de General Pardiñas con Montero Ríos: los adoquines que se han escogido para la plaza elevada de esa confluencia no parecen soportar el paso de tráfico, especialmente de los autobuses que circulan por aquí. La empresa adjudicataria ha tenido que hacer frente a un par de reparaciones, al estar aún la obra en garantía, pero los problemas siguen ahí y reaparecen: adoquines que se sueltan y se levantan o, directamente, se rompen.

Esta es una confluencia de prioridad peatonal y más de un viandante ha tenido algún tropiezo.

ROTO ANTES DE LA APERTURA DEFINITIVA

Ahora las miradas se dirigen al Hórreo: una obra que aún está sin acabar, ni siquiera está inaugurada y ya se atisba el deterioro de materiales. El enlosado empleado no aguanta la presión de la circulación y se rompe. COPE Santiago se ha pasado por este entorno y hemos comprobado como hay determinadas losas pintadas en rojo debido a su deterioro. El tramo que presenta más complicaciones es, precisamente, por el que se puede circular.

Los peatones se quejan en nuestros micrófonos y lamentan la falta de previsión: "Yo cuando lo vi colocar, yo pensé... será un sistema nuevo, más resistente (...) pero que no me convence, es cierto. Lo del paso peatonal, sí, perfecto, pero hay que buscar un material más resistente, para que soporte el tráfico que hay ahí... en General Pardiñas tenemos el ejemplo. Lleva ya tiempo regular y no hay perspectivas de arreglo. ¿Por qué? Pues porque ya no sabrán qué echarle".

BUGALLO CONFÍA EN LA OPINIÓN DE LOS TÉCNICOS

El Alcalde Sánchez Bugallo asegura que son cuatro o cinco placas las que están en mal estado y que llegaron defectuosas, así que serán sustituidas.

Le hemos preguntado por si teme que los materiales elegidos no soporten el volumen de tráfico: "Siempre tenemos ese temor, yo reconozco, que no soy arquitecto, pero me sentiría más tranquilo si el firme fuera de hormigón, es una mejor garantía, pero los arquitectos juran y perjuran que esas plazas tienen capacidad suficiente para atender el peso del transporte. Espero que tengan razón y si no la tienen, así lo demandaremos".

El Hórreo abrirá "de manera inminente". Con todo, este vial está ya operativo, pero continúa vallado. Espera, el regidor municipal, que su apertura formal sea inmediata.

