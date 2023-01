Homenaxe a Castelao no Panteón de Galegos Ilustres no 137 aniversario do seu nacemento

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, anunciou este domingo que a Cámara galega atenderá á petición impulsada polo Partido Galeguista e acollerá un acto de homenaxe para recoñecer o papel de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como presidente do Consello de Galiza.

Así o avanzou Santalices este domingo durante o acto conmemorativo polo 137 aniversario do nacemento do escritor e político de Rianxo no Panteón de Galegos Ilustres de Santo Domingo de Bonaval.





Esta homenaxe é froito das conversacións celebradas en datas recentes entre o tres grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia.

Na súa intervención, o presidente do Parlamento lembrou que Galicia celebrou recentemente o 40 aniversario da súa autonomía, unha etapa na que alcanzou unha "estabilidade, crecemento e benestar nunca antes coñecidos".

Un estado que, recoñeceu, "non sería posible sen figuras como Castelao, Otero Pedrayo, Risco ou Bóveda", ás que denominou "sementes da democracia e o autogoberno".

Para Santalices, "Galicia está en débeda con todos eles" e, "moi especialmente", con Castelao, como "referente ético e pola súa condición

de primeiro presidente do Consello de Galiza", constituído en Montevideo o 15 de novembro de 1944, "como fideicomisario da vontade democrática de autogoberno truncada polo golpe de estado de 1936".

Así mesmo, o presidente do lexislativo autonómico sinalou que este recoñecemento resulta extensivo aos que, do mesmo xeito que Castelao, "traballaron a favor do autogoberno democrático galego", como os deputados galegos exiliados en Sudamérica: Antón Alonso Ríos, Elpidio Villaverde, Ramón Suárez Picallo e Alfredo Somoza.

A celebración contou cunha ampla asistencia entre os que se atopaban o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, que repasou a evolución da comunidade que "pouco ou nada se parece" á época de Castelao.

Ademais, o titular de Cultura tamén encomiou a súa traxectoria como "líder integrador que buscou sumar e cohesionar, non separar" e salientou a relevancia de coñecer e aprender o que fixo pola súa importancia histórica e transcendencia.

A cerimonia, enmarcada ao redor do panteón no que repousaba unha bandeira de Galicia e o libro do discurso que Castelao recitou o Día de Galicia en 1948, estivo acompañada pola actuación musical do 'Cuarteto da Oca', que interpretaron os poemas musicalizados 'Negra sombra', de Rosalía de Castro, 'Unha noite na eira do trigo', de Curros Enríquez, e 'Lela', de Castelao.