La víctima salvó su vida de milagro, gracias a la actuación de un policía de paisano que pasaba por el aparcamiento de San Clemente, en pleno casco histórico de Santiago, y vio como el agresor la apuñalaba.

Ocurrió el 24 de julio de 2017, Ana María, que tenía sólo 21 años, recibió hasta 12 puñaladas del hombre que había sido su pareja. Lo había dejado por los continuos malos tratos que sufría. El día en el que se produjeron los hechos ella estaba durmiendo en el interior de un coche y él apareció de modo sorpresivo con una navaja.

El acusado intentó escapar, pero fue detenido en el propio aparcamiento. Está en prisión provisional desde entonces.

En el juicio, que se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, él negó recordar como ocurrieron los hechos. "No sé cómo pasó", ha afirmado y alega en su defensa que había consumido alcohol y marihuana. Sí reconoció haberla agredido con una navaja.

MALOS TRATOS

El escrito de la fiscalía no sólo lo acusa del intento de asesinato sino que también relata numerosos malos tratos y vejaciones. En una ocasión, por ejemplo, el acusado le pidió a la víctima que ejerciese la prostitución porque no había conseguido dinero suficiente en el puesto de venta ambulante que regentaba. La chica sufría, además, numerosas palizas y agresiones físicas. Él negó ese maltrato y afirma que la chica quería retomar la relación pero que su madre no se lo permitía.

La fiscalía pide más de 20 años de prisión para el agresor, que es de nacionalidad rumana.