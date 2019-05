Hernández da un suspenso a Noriega, pero "que no repita curso"

Agustín Hernández fue alcalde durante un año en Santiago. De esa etapa le ha quedado la sensación de que no le ha dado tiempo a hacer todo lo que quería en la ciudad. Le hubiese gustado derribar la Casa da Xuventude para hacer una entrada al parque y reformar la Plaza del Matadero, como gran entrada a la ciudad histórica de los peregrinos del camino francés. En el haber de su gobierno destaca la aprobación de la renta social Santiago Suma, ahora rebautizada como Compostela Máis y destaca también la carrera nocturna SantYago, con su primera edición en el año 2015.

Es vecino de Pontepedriña, aunque reconoce que no ejerce como tal, no está muy al día del trabajo de la asociación de vecinos, pero sí disfruta del entorno de su barrio. El parque Eugenio Granell está en su lista de favoritos para pasear o correr, también el parque Carlomagno, en Fontiñas, donde destaca sus vistas.

¿Y su rincón favorito de la ciudad? Podríamos pensar que es uno de los muchos espacios verdes que tiene hoy Compostela, pero no. El candidato popular señala la plaza de la Pescadería Vella, en la zona histórica, porque "es lo mejor para sentarse y disfrutar de una cerveza o un refresco y olvidarse de los problemas".

Hernández no es un político profesional, es un ingeniero de caminos que se metió en política a través de la gestión. Fue nombrado director xeral en la etapa de Fraga y, después, Feijóo le confió la consellería: "Apostó por lo malo conocido", dice entre risas.

A Hernández le pedimos un balance de estos años de Noriega en la alcaldía: "Frustrante, decepcionante, no fue capaz de entender la ciudad". Le da un suspenso, aunque sin nota numérica. Cree que es un suspenso rotundo, pero "que no tiene que repetir". ¿Y qué nota se da a sí mismo en la oposición? Asegura que ha sido un trabajo muy intenso y a veces también frustrante porque las iniciativas que presentaba "no tenían recorrido o la repercusión que nos hubiese gustado".

PORRA

Hernández insiste en que sale a ganar: a por los 13, aunque cree, para ser más realistas que el PP no bajará de 11, PSOE: 7, CA: 5, BNG: 2

FICHA DEL CANDIDATO

*Nombre: Agustín

*Apellidos: Hernández Fernández de Rojas

*Edad: 57

*Lugar de nacimiento: Madrid

*Lugar de residencia: Santiago de Compostela

*Estudios: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.

*Lugares en los que ha trabajado: Después de varios destinos en empresas privadas, en 1992 entró en la Administración autonómica como Ingeniero Funcionario del Cuerpo Facultativo Superior de la Xunta. Fue Director General de Obras Públicas entre mayo de 1998 y agosto de 2005. Volvió al sector privado, a las constructoras Sercoysa y Puentes y Calzada, para regresar a la administración, en este caso a la Diputación de Pontevedra, como director de Infraestructuras.

*Cargos políticos anteriores: Diputado por la provincia de Pontevedra, Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, diputado por el partido judicial de Santiago de Compostela, alcalde de Santiago y actualmente, portavoz del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Compostela.

*Estado Civil: divorciado

*Hijos: 3

*Aficiones: Los deportes en general, pero especialmente, correr y pasear. También leer y viajar

Madrileño de nacimiento, Agustín Hernández puso rumbo a Galicia en 1987. Su primer destino en esta comunidad fue Corcubión y los que lo conocen aseguran que la etapa desde entonces hasta ahora le ha deparado “los mejores...pero también los peores momentos de su vida”.

Empezó como ingeniero contratado, en una Consellería difícil, pero, asegura, desde la que no hizo otra cosa que “aprender y trabajar”. Vivió con la bituminosa “en caliente” a su lado durante años... ya fuese como Director General de Obras Públicas, en la empresa privada después... o de nuevo en la administración, a donde volvió cuando Alberto Núñez Feijóo alcanzó la presidencia de la Xunta de Galicia en 2009.

Ese año, Agustín Hernández era ya un vecino del barrio compostelano de Pontepedriña, asegura que “de pleno derecho”, y tomó las riendas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras afirma que con “espíritu inquieto, curioso y sentido del deber”. Durante dos legislaturas fue diputado en el Parlamento autonómico.

Pero la vida le tenía reservada otra “sorpresa”: en julio de 2014, Núñez Feijóo le pidió que asumiese la alcaldía de Santiago de Compostela hasta los siguientes comicios municipales. Fue apenas un año de mandato el que ejerció Agustín Hernández, el tercer alcalde popular en una legislatura convulsa para el Pp de Santiago. Hernández utiliza con frecuencia un símil futbolístico: asegura que acabó en la oposición porque “entró al final del partido y no tuvo tiempo de enderezar el resultado”

Amante del deporte en general, se define como un “corredor de fondo”: afirma que no aflojará el paso hasta conseguir que una ciudad como Santiago, “meta y referencia de Europa recupere la condición de capitalidad que ha perdido”.