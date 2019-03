Hay muchos cuentos cuando se habla de las cuentas de la Iglesia

Conferencia ayer en Santiago del Presidente de COPE y vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española. Fernando Giménez Barriocanal se defendió de las fake news que rodean a la Iglesia católica en una charla bajo el título de Cuentos y cuentas de la Iglesia en España. Invitado por la real Sociedad de Amigos del País y por el Colegio Mayor La Estila, quiso abordar la demagogia y las mentiras que se intentan trasladar a la sociedad, siempre en contra de la iglesia, atacando a esta confesión y a sus supuestos privilegios.

Giménez Barriocanal recuerda que nuestra Constitución farantiza como derecho fundamental la libertad reliogiosa de los individuos y de las comunidades. "Nuestro texto constitucional hace una lectura positiva del hecho religioso, que lo quiere custodira, respetar y garantizar en un marco plural y de cooperación. Es lo que llaman algunos laicidad positiva, que no tiene nada que ver con el laicismo militante, que no encuentra, en mi opinión, acomodo alguno en la Constitución".

También señaló que no es verdad que la Iglesia Católica perciba fondos de los Presupuestos Generales del Estado, sino que lo hace de los contribuyentes que desean hacer sus aportaciones, a través de sus impuestos, marcando la casilla de la X en la declaración de la Renta. Asegura que este plebiscito anual al que se somete la confesión cristiana católica es único de la Iglesia, pues no lo hay otras instituciones que sí están subvencionadas por el Estado. A los ciudadanos no nos preguntan si queremos aportar a otros organismos que perciben dinero público.

Además, Giménez Barriocanal habló del régimen fiscal y las exenciones del IBI. No son algo exclusivo de la confesión católica. Ese mismo régimen fiscal se aplica a fundaciones, sindicatos u otras confesiones que tienen acuerdos con el Estado.

Estas y más reflexiones compartía el Presidente de la cadena COPE en Compostela y que pueden volver a escuchar.