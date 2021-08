Ya hay más marquesinas de bancos en el rural que bancos

Para que te hagas una idea, 250.000 gallegos viven en concellos donde no hay ni un solo banco. El 40% son mayores de 60 años y con poca renta. La provincia más afectada es Ourense con más de 26.000 personas. La siguiente, A Coruña. Son zonas con población muy vulnerable que ve como cada vez es más difícil encontrar una sucursal bancaria o un cajero automático para sacar dinero en el rural gallego. En los últimos años la banca se ha llevado por delante una cantidad importante de oficinas. Una sangría que no parece tener fin ni mucho menos.

A pocos días de comenzar septiembre y con bastante personal a punto de volver al trabajo después de sus vacaciones, son muchos los que no saben si van a poder regresar a su puesto. Y es que hay concellos que han recibido de sopetón la noticia de que su sucursal de mano va a cerrar el próximo 8 de septiembre.

Un problema enorme para estos núcleos que como te contaba tienen una población muy mayor y si, aún encima este proceso saliera adelante, tendrían que recorrer 8 o 10 kilómetros en coche simplemente para hacer una gestión sencilla, del día a día. Es el caso de concellos como el de Campo Lameiro en Pontevedra. Allí, esta situación afecta a todos los sectores. "Quedamos vendidos. No sólo nuestros mayores, también nuestro comercio. aquí los mayores tienen la costumbre de que cuando a van a retirar "los cartos" cobran todos su pensión por ventanilla y hacen su ruta. Vienen en taxi, van a la peluquería, al supermercado o la farmacia. Hacen un circuito económico que se rompería" comentaba Carlos Costa, alcalde del pueblo en declaraciones a COPE Galicia.

Una odisea para los mayores de la zona claro. Desde el municipio piden revertir la situación. De hecho mañana viernes por la tarde está convocada una manifestación de repulsa frente a A BANCA y frente a su presidente Escotet, que de no volver atrás será declarado persona non grata.

Otro punto de Galicia donde este problema también es latente es en Zas, en A Coruña. Diferente localidad pero misma situación. En nuestro concellos trabajamos con esa entidad también y calculamos unos 6 milllones y medio de euros cada año. Además hay movimiento que es lo que les importa a las entidades bancarias. Es decir, facturas, pagos de tasas. Si se van no es porque no sea rentable a parte de que el local es suyo también. La cosa es que este proceso entra en una política de recortes y ya llevan varios años" destacaba su alcalde Manuel Muíño.

Y no no nos movemos de provincia. En Aranga, por ejemplo, no tienen ni siquiera un cajero. Lito y Pilar son vecinos de la zona "el sitio más próximo que tenemos es Teixeiro a 9 kilómnetros y hay que hacer todo en coche. El problema es que ya estamos mentalizados y habituados. La gente que hay en el pueblo "los cartos" los contamos bien"

Por su parte, desde la Administración gallega, piden soluciones cuanto antes. Evitar el cierre de más oficinas es una prioridad. Núñez Feijóo, presidente de la Xunta opina que "yo no comparto esas decisiones. Comprendo que las deciones bancarias y los tipos de interés no son lo que eran y comprendo las dificultades del sistema español para mantener las oficinas en nuetro país. Pero entiendo qu debería haber alguna normativa para garantizar que haya por lo menos un cajero para poder retirar dinero en metálico"

Por el momento este inminente cierre afecta a los concellos de San Valentín, Zas, A Baña y Bainas en A Coruña; Campo Lameiro y Campelo en Pontevedra; y San Xoán de Río, Padrenda y Quintela de Leirado en Ourense. Veremos qué ocurre finalmente de aquí al próximo 8 de septiembre.

Hasta la hora la inciativa que hemos conocido viene por parte de la empresa Correos. Su presidente, José Manuel Serrano, manifestó este martes su intención de aumentar el parque de cajeros automáticos en oficinas de Correos del rural y calculó que instalarán en Galicia entre 75 y 80 dispositivos. El objetivo en los próximos meses es entablar diálogo con los ayuntamientos para orientarse y saber qué lugares no tienen entidades bancarias para tenerlo en cuenta en esta planificación.