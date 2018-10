"No hay ambición personal, me duele mi ciudad"

"Eu vou a relevar a Noriega". Así de rotundo se mostró Xosé Sánchez Bugallo en la presentación de su candidatura para las próximas elecciones municipales. El acuerdo alcanzado con Gumersindo Guinarte, el decano de la Facultad de Derecho, que había mostrado su interés por concurrir a las primarias del Psdg en Santiago, llegó prácticamente en tiempo de descuento. Pero, en palabras del propio Bugallo, también fue en el último minuto cuando se firmó la adhesión de España a la Unión Europea. Por todo lo alto las metáforas y los objetivos: conseguir 13 concejales para volver a ser alcalde de Santiago, una ciudad que fue referencia en el pasado pero que "hoy no es ejemplo de nada", añadió. Una de las palabras más repetidas en la presentación: proyecto. Asegura que hay que aprovechar el reto del 2021 y definir ya la ciudad de 2030. En una referencia velada al actual alcalde, Sánchez Bugallo dice que él no tiene aspiraciones más allá de la ciudad: "eu non teño ningunha ambición persoal que cumplir, me doe a miña cidade e creo que podo contribuir a enderezar ese rumbo". Mercedes Rosón será la número 2 en la lista socialista: fue la única de sus ex concelleiras que lo acompañó en la presentación, aunque no intervino. Bugallo recordó que “estuvieron en bandos diferentes”, pero que estar de nuevo unidos le da una baza a la candidatura ante los ciudadanos. En cuanto a Gumersindo Guinarte, afirmó que será "lo que quiera" en su gobierno. Guinarte se comprometió a trabajar para que "Pepe sexa alcalde" y aseguró que fue fácil acordar la candidatura conjunta. Preguntado por el día después de las elecciones, Sánchez Bugallo aseguró que "no habrá pactos para la alcaldía"... No quiere pensar en gobiernos de coalición (en sus tres legislaturas encabezó bipartitos con el BNG) pero añadió que " habrá que garantizar la gobernabilidad de la institución" si no consigue la mayoría para confirgurar un gobierno en solitario.

El alcalde, Martiño Noriega, no pudo evitar las preguntas sobre el regreso del ex regidor socialista a la primera línea política: Noriega dice sentirse halagado "porque o partido socialista faga o esforzo esta vez de presentar unha candidatura con este perfil". Añadió que "le va la marcha" y que "rinde más cuanto mayor es el reto"