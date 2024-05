¿Hacen falta más taxis en Santiago? Pues..., depende

Era este pasado lunes cuando la Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela aprobaba un informe en el que solicita la ampliación de las licencias de taxi en la ciudad de las 147 existentes en la actualidad a 176, es decir, un incremento en 29 licencias.

Según explicaba el edil de Movilidad, Xan Duro, las necesidades del servicio de taxi de la ciudad son mucho menores de la demanda que se produce tanto por el turismo como por la población vinculada, es decir, aquella que residiendo habitualmente en Santiago, no está censada. Lo que, según el propio concejal, eleva al 176% la ratio a tener en cuenta para servicios públicos como el taxi, si consideramos que la población censada es del 100%.

Argumentos que, junto con la propuesta de ampliación, el propio Duro aseguraba que se remitía ya a la Xunta de Galicia que es quien tendrá la última palabra sobre esta petición.

NO CONSTA "DE MOMENTO" NINGÚN INFORME EN LA XUNTA

Sin embargo, en la Administración autonómica gallega no consta la llegada del citado informe del Ayuntamiento compostelano, según ha reconocido en COPE Santiago la Directora Xeral de Mobilidade, Judith Fontela, asegurando que "a día de hoy no hemos recibido del Concello de Santiago la solicitud con el plan o estudio de movilidad que requiere esa solicitud", aclarando que, en cualquier caso, la petición debe obtener antes el informe preceptivo pero no vinculante del Consello Galego de Transportes, que depende de la propia Xunta.

Plan o estudio de movilidad que, ha recordado la propia Judith Fontela, "tiene que llegar dialogado y consensuado antes" con todas las asociaciones profesionales afectadas tras lo que sería la propia Dirección Xeral, una vez emitido el dictamen del Consello de Transportes, la que lo evaluaría y emitiría un dictamen que "en este caso sí es vinculante y fijaría, en caso de ser aceptado, el número de licencias de taxi que se permitiría ampliar" en el término municipal de Santiago. Aunque que no necesariamente tienen que ser las 29 solicitadas por le Ayuntamiento.

EL SECTOR RECHAZA LA AMPLIACIÓN Y ABOGA POR "LICENCIAS TEMPORALES"

Aunque son diversas las opiniones del sector del taxi en Santiago, buena parte de ellas vienen a conicidir en que la ampliación de 29 licencias propuesta por el Ayuntamiento "es excesiva" como reconoce Alberto junto a su taxi en la popular parada de la Plaza de Galicia "ya que con 10 o 15 más se podría ya solucionar el problema" de falta de taxis que, dice, sólo se produce "en temporada alta y en momentos puntuales, como con la celebración de congresos o eventos como el festival O Son do Camiño que va a tener lugar este mismo fin de semana".

Y que en nada tiene que ver con la realidad a la que se enfrentan los profesionales "que somos autónomos", insisten algunos, durante los meses de invierno con esperas de hasta una hora a la espera de la llegada de algún cliente a las paradas o a alguna llamada de servicio.

Una opinión que, casi en su totalidad, comparte el presidente de la Asociación Radio TaxiCompostela que agrupa a más de 120 licencias del municipio, Jesús García quien no habla de en cuántas licencias se debería ampliar la oferta en Santiago, sino de adoptar medidas "que ya están funcionando en otras partes de España" como son las licencias temporales; es decir, conceder algunas licencias de taxi más sólo para los meses de temporada alta, lo que cubriría el incremento de la demanda "que se viene registrando desde el año 2022, no antes" y que evitaría así acentuar los problemas de merma de ingresos durante los meses de temporada baja.

Y abogando por el diálogo como fórmula de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos ya que, según ha advertido el propio presidente de Radio Taxi Compostela, "llegar a un contencioso y meterse en abogados yo creo que no es bueno para nadie".

CAMBIO LEGISLATIVO PARA LAS LICENCIAS TEMPORALES

El problema del planteamiento que se hace de licencias temporales por parte de esta asociación es que requeriría de un cambio legal en la Comunidad Autónoma de Galicia ya que "no están previstas en la normativa", según ha reconocido la responsable de Mobilidade que asegura que "sería ése un tema a valorar en otra instancia, vía Parlamento de Galicia" ya que ahora mismo desde el Gobierno autonómico no está regulado, no está previsto y, por lo tanto, no tenemos procedimiento para regularlo".

Lo que, evidentemente supondría mucho más tiempo a la hora de articular esta solución sólo en tramitación parlamentaria, caso de que algún grupo de la Cámara decida impulsar esta figura de las licencias temporales de taxi y que afectaría a toda la Comunidad Autónoma.

Y que requeriría, a su vez, un proceso previo de diálogo con todo el sector y llegar a un acuerdo a nivel autoómico que, vistas las diferentes realidades del sector del taxi, difícilmente concidirían con las necesidades de más taxis en la ciudad de Santiago que parecen tener claras algunos, aunque otros no tanto.

Y es que, también en este asunto como en otros muchos, a la pregunta de si se necesitan más licencias de taxi en la capital de Galicia la respuesta bien puede ser la de "Pues..., depende".