"Hacen falta más medios para luchar contra la violencia de género"

Toda Galicia está conmocionada con el triple crimen que se ha producido en Valga, en Pontevedra, este lunes. Un hombre ha matado a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada. Todo delante de sus dos hijos de sólo 4 y 7 años.

La investigación está en marcha y el asesino detenido, pero éste es el quinto crimen de violencia de género que se produce en la comunidad en lo que llevamos de año, 41 en el conjunto de España.

¿Funciona el sistema de protección policial y judicial que tenemos? Se lo preguntamos a Ana María Castro Martínez, abogada especializada en violencia de género.

¿Este tipo de casos se pueden evitar?

La única forma de evitar todo esto es con una mayor formación ya desde la niñez, hay que educar en igualdad ya desde el colegio, con políticas de información y formación desde la niñez. Se está empezando a hacer pero habrá que esperar un tiempo para que esto cambie.

Hay que educar para que seamos iguales en la realidad, no sólo en el papel.

¿A las mujeres víctimas de violencia de género les cuesta mucho pedir ayuda?

Ya no cuesta tanto, vienen mucho más y hay más información. Lo que ocurre es que algunas después se sienten abandonadas por el sistema, porque a veces no se otorna una orden de protección que se piden. Pesan también aspectos sociales o económicos...a veces el sistema no proporciona todo eso y la mujer se siente desamparada. Hacen falta más medios y más presupuesto para que esas mujeres puedan salir de ese mundo de violencia.

La mujer tiene que sentirse muy arropada cuando denuncia hechos así...

Sí, arropada judicial y policialmente. Policía y Guardia Civil tienen ya departamentos especializados pero hace falta más formación para todos los profesionales.