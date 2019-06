"No habrá vertido contaminante en Sálvora"

De urgencia convocaba en las últimas horas la Consellería de Pesca a los patronos mayores de Aguiño, Ribeira, por ende también de la Federación Gallega, al Presidente de la federación provincial de Cofradías y al alcalde en funciones ribeirense, Manuel Ruiz Rivas, para zanjar la polémica que en las últimas jornadas se ha levantado sobre la posibilidad de que los restos del dragado previsto en el río Lérez tengan como destino un punto dos millas al norte de la Isla de Sálvora, en la bocana de la Ría de Arousa.

"Es absolutamente falso que se estén vertiendo lodos contaminantes en Sálvora y que Portos de Galicia haya autorizado en envío de áridos a este ni a ningún otro emplazamiento, ya que no tiene competencia para ello", fue lo que aseguró Rosa Quintana tras una reunión con la que quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los profesionales de la pesca y el marisqueo de la ría arousana.

"No sé de dónde sale la intranquilidad si no es por la mucha irresponsabilidad de determinados grupos que parece que lo único que quieren es trasladar preocupación al sector diciendo mentiras”, aseveró la Conselleira do Mar, insistiendo en que también se han vertido falsedades sobre los restos del dragado del Lérez, aclarando que los propios análisis que hay sobre esos áridos, "que no lodos", revelan que son inocuos.

“Todo esto estará próximamente a disposición del público en general para que lo pueda ver y contrastar”, dijo Quintana, recordando que la única decisión que se ha adoptado hasta ahora es que esos restos no se depositen en el entorno de la Isla de Tambo, en la ría pontevedresa, a la espera de que se tome la decisión de en qué punto depositarlos entre los que ya están autorizados en Galicia desde 1998.

De ahí que insistiera en lanzar un mensaje de tranquilidad al sector pesquero de Arousa y Barbanza "porque no se adoptará ninguna decisión que sea perjudicial para sus intereses", apelando la responsabilidad de todas las partes implicadas "para frenar las mentiras vertidas sobre este proyecto".