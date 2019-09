Habrá ajustes de impuestos a la baja

En las próximas semanas el gobierno de Sánchez Bugallo empezará a negociar las ordenanzas fiscales de cara al próximo año, una pata fundamental en los presupuestos de 2020: en la entrevista en Cope Santiago el regidor municipal nos avanzó que habrá ajustes de impuestos "siempre a la baja".

Se fijaba en el servicio de limpieza, que pasará de 9 millones a 11 que estiman. Ese aumento se debe, en palabras de Sánchez Bugallo, a los cambios que hay que hacer en contenedores, maquinaria, poner un quinto contenedor y eso provocará "un incremento de coste del servicio".

"Si queremos reforzar determinados servicios, tenemos que financiarlos. No podemos tomar decisiones con las ordenanzas fiscales que luego impidan cumplir los compromisos con la ciudadanía".

En el mes de octubre el gobierno socialista quiere empezar a negociar en serio. En la actualidad la situación de las finanzas "no es dramática", aunque la gestión no es normal. En el banco tenemos 47 millones y 28 millones de facturas sin pagar. No obstante, nos decía el regidor compostelano que esos recibos no tienen su correspondencia en las cuentas locales, así es que habla de "desorganización evidente" del anterior gobierno de CA.

Con todo, Bugallo se manifiesta preocupado porque hay inversiones comprometidas para algunos barrios se habían dado de baja y hay que habilitarlas de nuevo. Citaba el regidor el barrio de Vite, en el que el Concello tenía supuestamente comprometidos 2 millones 100.000 euros que no aparecían por ningún lado.

En 80 días este gobierno lleva 8 millones de euros reconocidos, nos comentaba.

EL TRANSPORTE DE LA CIUDAD

El alcalde de Santiago espera tener adjudicado el próximo verano el transporte público en la ciudad, para que la modernización esté operativa en 2021. Una renovación con buses nuevos que se hará paulatinamente. Lo decía Sánchez Bugallo en la entrevista en Cope Santiago.

"Se va a reformular toda la red de transporte pública de Santiago, incluida la zona rural". Y esto, ¿Para cuándo? Nos comentaba que en diciembre quiere sacarlo a concurso y adjudicarlo antes del verano que viene, para que en 2021 esté listo, aunque los nuevos vehículos se irán incorporando paulatinamente.

PREGUNTAS SOBRE LA ALAMEDA

Bugallo tacha de terrible el estado de la Alameda. Ayer un vecino le preguntaba en nuestros micrófonos por la mejora de uno de los parques más querido de la ciudad. Asegura el alcalde que su estado se debe a la desidia, pero también por mal uso y abuso. Un anuncio: ya no habrá pista de hielo en la Alameda esta Navidad. "No porque está destrozado el Paseo Central y el estanque no es presentable".