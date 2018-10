¿Gusta cómo está quedando la calle?

Les hablamos de las obras en la Avenida de Vilagarcía, en el centro de Santiago.

Acabarán en diciembre, antes de lo previsto.

Se amplían aceras, que serán de hormigón lavado, quedará un único carril para los vehículos y hay unos agujeros extraños, círculos de distintos tamaños, hasta una veintena hemos contado en un tramo de unos 50 metros, que han generado desconcierto. Nos contaba el gobierno local que se colocarán aquí plantas y árboles.

La remodelación de la avenida de Vilagarcía incluye la modernización de todas las canalizaciones, también alumbrado público nuevo.

El resultado no está convenciendo mucho a vecinos y comerciantes, que además denuncian que la empresa no está cumpliendo con medidas mínimas de seguridad. Lamentan que no se hayan atendido sus demandas para soterrar los contenedores.