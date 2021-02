Grupos de negacionistas intentan colapsar los emails de los diputados en el Parlamento de Galicia

A los grupos negacionistas no les gusta el proyecto de Ley de Salud Pública que se tramita en el Parlamento Gallego. Es un texto que prevé sanciones duras por saltarse un aislamiento en tiempos de pandemia o que establece que en casos como el que estamos viviendo la vacunación sea obligatoria.

Numerosos diputados de la cámara autonómica han recibido cientos de correos de ciudadanos a los que no les gustan las medidas.

También el portal "Lexisla con Nós" (habilitado por el parlamento para verter opiniones sobre la legislación en tramitación) se ha llenado de ese tipo de comentarios.

Algunos de los comentarios recibidos en el portal "Lexisla con Nós"

Algunos comentarios ponen en duda la seguridad de las vacunas. Así, una usuaria que firma como María Goretti no duda en escribir que "la vacuna esta aquí y está matando o dejando a las personas con enfermedades irreversibles y la tele no va a poder encubrirlo. El policía y el militar tiene familiares y amigos que morirán por esta vacuna".

Un tal Juan añade que "espero que pronto paguéis por vuestras fechorías, junto con vuestros cómplices los mass media. Sois la vergüenza de la raza humana".

La vacunación obligatoria es uno de los puntos que más escuece. Así el usuario Juan explica que a su juicio "la vacunación debe ser voluntaria, no obligatoria... y menos aún impuesta por una comunidad autónoma. Que cada cual decida lo que quiere hacer. No se puede imponer esa vacunación si el ciudadano no está de acuerdo, atenta contra los derechos constitucionales".

Libertad individual

Algunos de los que han dejado su comentario apelan a su libertad individual para decidir con su cuerpo. "Yo no doy permiso para que nadie decida por mí. Soy soberana de mi cuerpo y mi libertad", defiende una usuaria que se autodenomina Marua. "Si queréis guerra la tendréis, pero esto no pasa de aquí", afirma otro de los usuarios.

"Supone un ataque directo y total contra todos los ciudadanos residentes en la Comunidad Gallega", "vulnera prácticamente todas nuestras libertades Stop a esta ley anticonstitucional", son algunos de los últimos comentarios que se han recibido.

Reacción del PPdG

Desde el grupo popular de Galicia lamentan que "frente a los ciberataquesm las mentiras y la manipulación de los negacionistas..el PP seguirá trabajando para proteger la salud de los gallegos".

Fronte aos ciberataques, as mentiras e a manipulación dos negacionistas; fronte á inacción do Goberno Central e fronte aos paus nas rodas da oposición... o PP seguirá traballando cun obxectivo: protexer a saúde dos galegos.https://t.co/MR3eK2X6gx — PP de Galicia (@ppdegalicia) February 4, 2021

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba esta mañana desde Vigo que ese tipo de ataques vengan de personas que cuestionan la evidencia científica. "Quienes están vacunados tienen mayor esperanza de vida que quienes no lo están", decía el mandatario tras visitar un cribado masivo que se está realizando en la ciudad pontevedresa.