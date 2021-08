"Grazas pola vida" el banco más famoso de A Lanzada

Corría el mes de octubre de 2014 y Manuel se encontraba vendimiando la uva del albariño junto con otros amigos en Sanxenxo, Pontevedra. Al terminar, como hacía mucho calor, decidió darse un baño en la playa de A Pragueira. Ese día, habúa algo de mar de fondo "entonces sentí un ruido grande y era un ola, pero no me hizo mucho. Luego vino otra más grande y me empujó hacia las rocas y me di con el pecho. No tenía aire y no flotaba, hacía como un plomo, me iba para abajo. En ese momento dije, intento aguantar lo que pueda a ver si hay alguna persona que me vea o que me oiga" relataba Manuel en declaraciones a COPE Galicia.

Tras tres intentos por volver a la superficie, afortunadamente esa ayuda llegó. "La novia de la persona que me salvó le dijo, Dani, que hay un hombre pidiendo ayuda en el agua. Él se levantó de la hamaca y salió corriendo hacia mi. Yo ya me estaba hundiendo, ya había perdido las fuerzas y él me sacó de las profundidades" nos contaba nuestro protagonista.

Manuel salió inconsciente del agua y fue trasladado rápidamente al hospital en Pontevedra. Salvar su vida era prácticamente un milagro y es que " antes de hundirme por última vez pedí un deseo a la Virgen de la Lanzada porque quería volver a ver a mi nieto" Y se cumplió. Manuel consiguió recuperarse sin problemas y no tuvo ninguna secuela. La Virgen le había ayudado, pero Daniel le había salvado la vida.

Un año después tras varios meses asimilando lo sucedido, un buen día su amigo y compañero de profesión como cantero, Fernando, "me dijo, ¿por qué no no le haces un banco tú que trabajas bien la piedra como dedicatoria a Daniel por dónde sube él a su casa? Le podemos poner el mensaje Grazas pola vida, y así lo hicimos. Y ahora días atrás coloqué otro en La Lanzada con motivo de las fiestas".

Siete años después Manuel ya ha honrado dos veces a la figura de Daniel y de la Virgen bajo este bonito mensaje tallado a base de esperanza y agradecimiento.